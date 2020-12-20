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Новый штамм коронавируса на 70% более заразен, заявил премьер Великобритании Борис Джонсон

14:04 20.12.2020 Фото: Кадр из эфира
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Пока «нет доказательств» того, что новый штамм коронавируса вызывает более тяжелое заболевание и высокий риск летальности.

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Премьер Великобритании обеспокоен
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Новую разновидность коронавируса обнаружили в миреНовый штамм коронавируса на 70% более заразен, заявил премьер Великобритании Борис ДжонсонЕщё 904 новостей

Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, выявленный на юге Великобритании, более заразен, сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе своей пресс-конференции, трансляцию которой ведет Sky News.

Первоначальные признаки распространения нового штамма вируса указывают на то, что он на 70% более заразен, чем первоначальный вариант болезни. Пока «нет доказательств» того, что новый штамм коронавируса вызывает более тяжелое заболевание и высокий риск летальности.

Правительственный советник сэр Патрик Валланс считает, что новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, имеет 23 отличия от предыдущего штамма и некоторые из них «вызывают беспокойство».

По его словам, он быстро распространяется и становится «доминирующим». При этом Валланс подчеркнул, что нет никаких доказательств его повышенной опасности и вакцина против коронавируса будет эффективна и против этого штамма.

великобритания коронавирус новый штамм Борис Джонсон
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