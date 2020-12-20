Что изменились в использовании материнского капитала с 19 декабря 2020 года

Мамы или папы, которые решили направить материнский капитал на накопительную пенсию, но потом передумали, смогут ещё полгода поразмышлять о том, на какую новую цель лучше его потратить.

Появилось больше времени спланировать вложения

Мамы или папы, которые решили направить материнский капитал на накопительную пенсию, но потом передумали, смогут ещё полгода поразмышлять о том, на какую новую цель лучше его потратить. Это позволяет закон, который вступает в силу 19 декабря.

По действующему закону отказаться от направления маткапитала на пенсию можно до назначения таких выплат, при этом в заявлении об отзыве государственной выплаты нужно сразу указать, на какую новую цель планируется её направить. Новый порядок позволит сначала отозвать маткапитал, а новое заявление о распоряжении деньгами направить позднее — через шесть месяцев после того, как средства вернутся на счета Пенсионного фонда.

Благодаря этому семья сможет спокойно разобраться, как им лучше распорядиться маткапиталом. «Например, если средства решено направить на образование, нужно посмотреть, как ребёнок сдаст ЕГЭ, будет он поступать куда-то или нет», — поясняла во время первого чтения поправок глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва.

Если семья не успеет за полгода определиться с новой целью, в заявлении можно попросить продлить срок выбора. Если никакого заявления не поступит, чиновники снова направят деньги на пенсионные накопления.

Напомним, кроме накопительной пенсии маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий (покупка или строительство дома, ипотека), на образование ребёнка, либо на покупку товаров и услуг для детей-инвалидов.

Источник: ПГ