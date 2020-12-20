Пропавшая с двумя дочками семья на Cadillac Escalade нашлась: улетели в Москву

Официально установлено, что семья Фреюк, пропавшая в Новосибирске 17 декабря, улетела в Москву из аэропорта Толмачево. Причины быстрого отлета пока неизвестны.

Полиция нашла семью

Официально установлено, что семья Фреюк, пропавшая в Новосибирске 17 декабря, улетела в Москву из аэропорта Толмачево. Причины быстрого отлета пока неизвестны.

-На данный момент установлено, что семья вылетела в г. Москву. Продолжаются мероприятия, направленные на установление их местонахождения. Обстоятельства, по которым граждане не выходят на связь, выясняются, - говорится в сообщении пресс-службы ГУВД Новосибирской области.

7 декабря 28-летний Александр Фреюк вместе с женой Натальей и двумя детьми, 5-летней Викой и годовалой Евой поехали в госте к подруге. После этого их никто не видел, на телефонные звонки супруги не отвечали. Последний раз их автомобиль зафиксировали камеры наблюдения на Октябрьском мосту, после чего след теряется. Поиски пропавших вели волонтеры отряда Лиза Алерт и полицейские.