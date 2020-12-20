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Cyberpunk 2077 уберут из магазинов по отзыву Sony

19:15 20.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Как отмечается, игра Cyberpunk 2077 будет удалена из магазинов PlayStation до дальнейшего уведомления.

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У ряда геймеров вызывали нарекания сбои и проблемы совместимости, обнаруженные в игре

"SIE (Sony Interactive Entertainment) стремится обеспечить высокий уровень удовлетворения потребителя, поэтому мы предлагаем полное финансовое возмещение всем геймерам, которые приобрели Cyberpunk 2077 через сервис PlayStation Store", — говорится в заявлении.

Как отмечается, игра Cyberpunk 2077 будет удалена из магазинов PlayStation до дальнейшего уведомления.
У ряда геймеров вызывали нарекания сбои и проблемы совместимости, обнаруженные в игре. Один из обозревателей пожаловался на эпилептический припадок, якобы вызванный ее прохождением.
Ролевой экшен Cyberpunk 2077 разрабатывался с 2013 года польской студией CD Projekt RED, известной благодаря видеоиграм серии "Ведьмак".
Источник: РИА Новости
Cyberpunk 2077 неполадки в игре отзыв игры
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