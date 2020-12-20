Cyberpunk 2077 уберут из магазинов по отзыву Sony

Как отмечается, игра Cyberpunk 2077 будет удалена из магазинов PlayStation до дальнейшего уведомления.

У ряда геймеров вызывали нарекания сбои и проблемы совместимости, обнаруженные в игре

"SIE (Sony Interactive Entertainment) стремится обеспечить высокий уровень удовлетворения потребителя, поэтому мы предлагаем полное финансовое возмещение всем геймерам, которые приобрели Cyberpunk 2077 через сервис PlayStation Store", — говорится в заявлении.

Как отмечается, игра Cyberpunk 2077 будет удалена из магазинов PlayStation до дальнейшего уведомления.

У ряда геймеров вызывали нарекания сбои и проблемы совместимости, обнаруженные в игре. Один из обозревателей пожаловался на эпилептический припадок, якобы вызванный ее прохождением.