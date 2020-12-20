Опять рост коронавируса в России: +28 948 новых больных за сутки на 20 декабря

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 20 декабря
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 948 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 336 (18,4%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Кемеровская область 0,6%
2. Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Иркутская область, Оренбургская область, Алтайский край, Свердловская область, Ставропольский край, Новосибирская область, Республика Дагестан, Краснодарский край 0,7%
3. Республика Калмыкия, Республика Саха (Якутия), Республика Ингушетия, Еврейская автономная область, Томская область, Нижегородская область, Пензенская область, Ненецкий автономный округ, Республика Северная Осетия-Алания, Красноярский край, Рязанская область, Тюменская область, Саратовская область, Волгоградская область, Республика Чувашия, Ростовская область, Республика Татарстан 0,8%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 848377 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 20 915 человек:
Москва — 4790
Санкт-Петербург — 2326
Московская область — 1098
Хабаровский край — 508
Нижегородская область — 437
Свердловская область — 409
Красноярский край — 397
Архангельская область — 394
Воронежская область — 383
Республика Коми — 355
Самарская область — 303
Ростовская область — 279
Мурманская область — 276
Саратовская область — 268
Пермский край — 265
Омская область — 236
Ханты-Мансийский автономный округ — 234
Ямало-Ненецкий автономный округ — 217
Иркутская область — 214
Алтайский край — 208
Томская область — 205
Забайкальский край — 201
Республика Саха (Якутия) — 196
Ставропольский край — 190
Ленинградская область — 184
Владимирская область — 181
Удмуртская Республика — 181
Кемеровская область — 181
Курская область — 177
Республика Хакасия — 177
Оренбургская область — 175
Тульская область — 170
Калужская область — 161
Брянская область — 160
Тюменская область — 158
Республика Бурятия — 148
Ульяновская область — 145
Кабардино-Балкарская Республика — 133
Рязанская область — 124
Пензенская область — 117
Республика Дагестан — 114
Республика Чувашия — 109
Новосибирская область — 109
Приморский край — 107
Краснодарский край — 103
Белгородская область — 93
Республика Крым — 92
Карачаево-Черкесская Республика — 90
Республика Адыгея — 82
Смоленская область — 81
Тамбовская область — 79
Республика Мордовия — 76
Астраханская область — 72
Республика Тыва — 68
Республика Алтай — 64
Камчатский край — 64
Калининградская область — 63
Республика Калмыкия — 62
Чеченская Республика — 62
Севастополь — 57
Псковская область — 51
Магаданская область — 47
Сахалинская область — 43
Орловская область — 42
Республика Марий Эл — 40
Ивановская область — 30
Челябинская область — 28
Липецкая область — 27
Республика Башкортостан — 25
Республика Татарстан — 22
Костромская область — 21
Еврейская автономная область — 10
Республика Ингушетия — 8
За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 275 657.
За последние сутки подтверждено 511 летальных случаев:
Москва — 77
Санкт-Петербург — 73
Воронежская область — 22
Ростовская область — 21
Пермский край — 19
Иркутская область — 18
Нижегородская область — 14
Красноярский край — 14
Московская область — 13
Тульская область — 12
Краснодарский край — 12
Брянская область — 9
Республика Коми — 9
Вологодская область — 7
Республика Крым — 7
Республика Чувашия — 7
Республика Хакасия — 7
Новосибирская область — 7
Омская область — 7
Волгоградская область — 6
Ставропольский край — 6
Самарская область — 6
Белгородская область — 5
Ивановская область — 5
Курская область — 5
Ярославская область — 5
Ленинградская область — 5
Оренбургская область — 5
Саратовская область — 5
Республика Бурятия — 5
Приморский край — 5
Калужская область — 4
Курганская область — 4
Челябинская область — 4
Тамбовская область — 3
Астраханская область — 3
Республика Алтай — 3
Кемеровская область — 3
Липецкая область — 2
Орловская область — 2
Калининградская область — 2
Республика Башкортостан — 2
Удмуртская Республика — 2
Пензенская область — 2
Ханты-Мансийский автономный округ — 2
Ямало-Ненецкий автономный округ — 2
Костромская область — 1
Республика Карелия — 1
Республика Дагестан — 1
Республика Ингушетия — 1
Кабардино-Балкарская Республика — 1
Чеченская Республика — 1
Кировская область — 1
Ульяновская область — 1
Тюменская область — 1
За весь период по России умерло 50 858 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 85,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 523 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 612 тыс. 676 человека.
Источник: стопкоронавирус.рф