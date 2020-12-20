Опять рост коронавируса в России: +28 948 новых больных за сутки на 20 декабря

За последние сутки подтверждено 511 летальных случаев. За весь период по России умерло 50 858 человек.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 848377 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 20 декабря

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 948 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 336 (18,4%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Кемеровская область 0,6%

2. Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Иркутская область, Оренбургская область, Алтайский край, Свердловская область, Ставропольский край, Новосибирская область, Республика Дагестан, Краснодарский край 0,7%

3. Республика Калмыкия, Республика Саха (Якутия), Республика Ингушетия, Еврейская автономная область, Томская область, Нижегородская область, Пензенская область, Ненецкий автономный округ, Республика Северная Осетия-Алания, Красноярский край, Рязанская область, Тюменская область, Саратовская область, Волгоградская область, Республика Чувашия, Ростовская область, Республика Татарстан 0,8%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 848377 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 20 915 человек:

Москва — 4790

Санкт-Петербург — 2326

Московская область — 1098



Республика Карелия — 590Хабаровский край — 508Нижегородская область — 437Свердловская область — 409Красноярский край — 397Архангельская область — 394Воронежская область — 383Республика Коми — 355Вологодская область — 345Самарская область — 303Ростовская область — 279Мурманская область — 276Саратовская область — 268Пермский край — 265Омская область — 236Ханты-Мансийский автономный округ — 234Кировская область — 228Ямало-Ненецкий автономный округ — 217Иркутская область — 214Алтайский край — 208Томская область — 205Забайкальский край — 201Республика Саха (Якутия) — 196Ставропольский край — 190Волгоградская область — 186Ленинградская область — 184Владимирская область — 181Удмуртская Республика — 181Кемеровская область — 181Курская область — 177Республика Хакасия — 177Оренбургская область — 175Ярославская область — 174Тульская область — 170Калужская область — 161Брянская область — 160Тюменская область — 158Республика Бурятия — 148Ульяновская область — 145Кабардино-Балкарская Республика — 133Амурская область — 126Рязанская область — 124Пензенская область — 117Республика Дагестан — 114Республика Чувашия — 109Новосибирская область — 109Приморский край — 107Краснодарский край — 103Курганская область — 102Белгородская область — 93Республика Крым — 92Карачаево-Черкесская Республика — 90Республика Адыгея — 82Смоленская область — 81Тамбовская область — 79Республика Мордовия — 76Республика Северная Осетия - Алания — 73Астраханская область — 72Республика Тыва — 68Республика Алтай — 64Камчатский край — 64Калининградская область — 63Республика Калмыкия — 62Чеченская Республика — 62Новгородская область — 61Севастополь — 57Псковская область — 51Магаданская область — 47Сахалинская область — 43Орловская область — 42Республика Марий Эл — 40Ивановская область — 30Тверская область — 28Челябинская область — 28Липецкая область — 27Республика Башкортостан — 25Республика Татарстан — 22Костромская область — 21Еврейская автономная область — 10Республика Ингушетия — 8

За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 275 657.

За последние сутки подтверждено 511 летальных случаев:

Москва — 77

Санкт-Петербург — 73

Воронежская область — 22

Ростовская область — 21

Пермский край — 19

Иркутская область — 18



Свердловская область — 16Нижегородская область — 14Красноярский край — 14Московская область — 13Тульская область — 12Краснодарский край — 12Брянская область — 9Республика Коми — 9Алтайский край — 9Вологодская область — 7Республика Крым — 7Республика Чувашия — 7Республика Хакасия — 7Новосибирская область — 7Омская область — 7Волгоградская область — 6Севастополь — 6Ставропольский край — 6Самарская область — 6Белгородская область — 5Ивановская область — 5Курская область — 5Ярославская область — 5Ленинградская область — 5Мурманская область — 5Оренбургская область — 5Саратовская область — 5Республика Бурятия — 5Приморский край — 5Калужская область — 4Курганская область — 4Челябинская область — 4Республика Саха (Якутия) — 4Тамбовская область — 3Астраханская область — 3Республика Алтай — 3Кемеровская область — 3Липецкая область — 2Орловская область — 2Калининградская область — 2Республика Калмыкия — 2Республика Башкортостан — 2Удмуртская Республика — 2Пензенская область — 2Ханты-Мансийский автономный округ — 2Ямало-Ненецкий автономный округ — 2Костромская область — 1Республика Карелия — 1Псковская область — 1Республика Дагестан — 1Республика Ингушетия — 1Кабардино-Балкарская Республика — 1Чеченская Республика — 1Кировская область — 1Ульяновская область — 1Тюменская область — 1Еврейская автономная область — 1

За весь период по России умерло 50 858 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 85,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 523 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 612 тыс. 676 человека.

Источник: стопкоронавирус.рф