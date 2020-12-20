Загадываем желание с 20 на 21 декабря 2020 на зимнее Солнцестояние так, чтобы оно точно-точно сбылось. Рассказываем как

В 2020 году ритуал на исполнение желания можно провести в ночь в 20 на 21 декабря.

Таким образом, ночь с 20 по 21 число станет самой длинной в году, поэтому день – самым коротким

День зимнего солнцестояния 21 декабря 2020 года является особенным событием, которое сулит исполнение заветного желания. Конечно, для его исполнения важно правильно загадывать желание. Зимнее солнцестояние можно считать светлым, наполненным позитивной энергией днем.

Феномен зимнего солнцестояния 21 декабря

По данным астрономов, в 2020 году зимнее солнцестояние приходится на 21 декабря. Более того, специалисты назвали точное время данного феномена – 13:02 (по мск). Таким образом, ночь с 20 по 21 число станет самой длинной в году, поэтому день – самым коротким.

Астрономы указывают на то, что природный феномен происходит вследствие большего наклона Земли в сравнении с Солнцем. Поэтому 22 декабря продолжительность дня постепенно увеличивается, а ночи, напротив, становятся короче.

Первый день зимнего солнцестояния приходится на 21 декабря. В это время проходит круговорот Солнца. Уже на протяжении долгого времени феномен окружает большое количество народных примет и мистических ритуалов.

При желании можно найти множество различных способов загадывать желание, но наиболее правильным будет не разовое, а заранее спланированное и хорошо обдуманное действие.

Как осуществить мечту в день зимнего солнцестояния

Чтобы загадать желание, понадобится ручка и листок бумаги. Необходимо четко сформулировать свою заветную мечту. Важно записать ее с использованием соответствующих правил, то есть в настоящем времени, без частички «не» и размытых определений. Все должно быть описано конкретно и однозначно.

Сам человек должен отдавать себе отчет в том, чего на само деле он хочет. Нежелательно просить вселенную о чем-то слишком банальном, к примеру, неожиданном богатстве.

Лучше представить себе то, что можно купить за эти деньги, то есть о конечной цели. Кроме того, нужно понимать, готов ли сам человек к осуществлению собственного желания. Дело в том, что многие люди на подсознательном уровне просто не готовы к исполнению мечты, даже бояться этого.

В таком случае желание может не осуществиться. Поэтому следует думать со всей серьезностью о самом важном. Желаемое нужно четко представлять, при этом испытывая положительные эмоции от осознания того, что мечта уже воплотилась в жизнь. Лист с желанием следует хранить в укромном месте.

Ритуал на исполнение желания в день зимнего солнцестояния

В 2020 году ритуал на исполнение желания можно провести в ночь в 20 на 21 декабря. Для его проведения понадобится церковная свеча, которую следует зажечь. Важно проводить ритуал в полном одиночестве. Необходимо сосредоточиться, глядя на горящую свечу и представляя свою мечту.

Можно визуализировать не только само желание, но радостные моменты, связанные с ним. Представив мечту как реальность, наполнив ее положительными эмоциями, можно в значительной степени усилить эффект ритуала. Затем следует произнести вслух желание.

Свечу тушить не нужно, она должна догореть до конца. После проведения ритуала нельзя с кем-то разговаривать, а сразу лечь спать. Не следует много размышлять над тем, как должно осуществится желание, а просто доверится вселенной.

Как избавится от негатива в день зимнего солнцестояния

Можно провести специальный ритуал, чтобы распрощаться со всеми неприятностями и негативными эмоциями уходящего года. Для этого понадобится два листика бумаги и простой карандаш.

На одном листе следует написать обо всем плохом, что случилось в этом году. На втором можно описать мечты и ожидания, которые должны воплотится в жизнь в следующем году.

Первый лист следует сжечь, а пепел развеять по ветру, мысленно представляя, как уходит в прошлое все плохое, второй прикрепить возле самого большого зеркала в доме.

Источник: http://rsute.ru/