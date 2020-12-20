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Трое погибли в столкновении КамАЗа и ВАЗа на трассе Р-255 под Новосибирском

17:24 20.12.2020 Фото: МВД по НСО
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В результате ДТП на месте погибли водитель ВАЗа и  два пассажира этого же автомобиля - женщина 1970 г.р. и мальчик 2010 г.р.

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От ВАЗа ничего не осталось

20 декабря в 13.00 в  Мошковском  районе на 47 км федеральной автодороги Р-255  водитель автомобиля ВАЗ- 21093 (мужчина 1982 г.р.), следовавший со стороны Новосибирска в сторону р.п. Мошково,  выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем КамАЗ  под управлением  водителя 1974 г.р., который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП на месте погибли водитель ВАЗа и  два пассажира этого же автомобиля - женщина 1970 г.р. и мальчик 2010 г.р. В настоящее время сотрудники ГИБДД и следствия устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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Никто не выжил

Источник: МВД по НСО

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