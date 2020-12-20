Трое погибли в столкновении КамАЗа и ВАЗа на трассе Р-255 под Новосибирском

В результате ДТП на месте погибли водитель ВАЗа и два пассажира этого же автомобиля - женщина 1970 г.р. и мальчик 2010 г.р.

От ВАЗа ничего не осталось

20 декабря в 13.00 в Мошковском районе на 47 км федеральной автодороги Р-255 водитель автомобиля ВАЗ- 21093 (мужчина 1982 г.р.), следовавший со стороны Новосибирска в сторону р.п. Мошково, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем КамАЗ под управлением водителя 1974 г.р., который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП на месте погибли водитель ВАЗа и два пассажира этого же автомобиля - женщина 1970 г.р. и мальчик 2010 г.р. В настоящее время сотрудники ГИБДД и следствия устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Никто не выжил

Источник: МВД по НСО