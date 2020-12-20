Как женщина может сделать мужчину успешным. История царя Соломона и его жены Суламиты

Мужчину стоит хвалить, чтобы он раскрывался. Но это не означает, что его необходимо осыпать красочными словами по всем пустякам, а выражать восхищение его поступкам и достижениям.

В современном мире женщина может хвалить мужчину за его умение подобрать фильм или за чудесно выбранное блюдо в ресторане

Мудрая женщина для мужчины — это жизнь. Правильная спутница способна сделать своего мужа успешным и направить его в то русло, где он сможет достичь высот, а она сама возле него расцветет. Данная миссия легко дается тем женщинам, которые постигнут истину отношений, что царили между царем Соломоном и его женой Суламитой.

В чем суть отношений Соломона и Суламиты

Те, кто внимательно читал Библию знают, что такое здоровые отношения между мужчиной и женщиной. Как правильно строить и развивать супружескую жизнь. Всех истин придерживалась жена Соломона Суламита. Ее женская мудрость проявлялась в том, что она умела делать комплименты своему мужчине. Она осыпала его хвалебными одами по поводу его достижений и заслуг. Выражая свое восхищение, Суламита давала понять, что доверяет своему мужу и поддерживает его во всех начинаниях. В ответ Соломон стремился достичь еще большего, чтобы радовать свою возлюбленную.

Психологи утверждают, что отношения Соломона и Суламиты — верный путь к счастью и гармонии. Мужчину стоит хвалить, чтобы он раскрывался. Но это не означает, что его необходимо осыпать красочными словами по всем пустякам, а выражать восхищение его поступкам и достижениям.

Как женщине выражать свое восхищение

В современном мире женщина может хвалить мужчину за его умение подобрать фильм или за чудесно выбранное блюдо в ресторане. Спутница должна не корить мужчину, а направлять и добрые слова этому будут способствовать. Но это не означает что нужно рассыпаться комплиментами во всех направлениях. Их стоит произносить только в том случае, если они, действительно, искренние и заслуженные. Например, если мужчина отрастил себе живот, а женщине это не нравится, не стоит говорить, что он такой милый медвежонок с хорошим аппетитом. В таком случае, мужчина продолжит его растить, ведь это нравится его женщине.

Восхищения должны быть конкретными. Не стоит хвалить спутника просто за его мужество, необходимо оценить конкретный случай, где он показал это качество.

Почему женское восхищение так важно для мужчины

Мужчины, как и женщины, любят комплименты, только они касаются далеко не внешности. Мужчина нуждается в похвале также, как в пище. Чувствуя восхищение со стороны спутницы, он становится настоящим рыцарем, способным покорить весь мир.

Женщина, которая хвалит мужчину, становится счастьем для своего спутника и он желает ее баловать. Со временем это перерастает в стремление «прислонить к ее ногам небо». Мужчина начинает ставить перед собой еще большие цели и так постепенно достигать высот и становиться успешным.

Источник: http://rsute.ru/