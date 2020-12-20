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Причины хронической усталости и способы её устранения Не отличница ли ты?

22:30 20.12.2020 Фото: pixabay
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«Скоро только кошки родятся» — эта цитата из романа «12 стульев» как нельзя лучше характеризует и наше время.

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Нужно стараться вносить перемены в обычный распорядок, например, менять хотя бы раз в неделю привычный вид транспорта, свернуть за угол или нырнуть в проулок, где раньше не ходили.

Современный ритм жизни диктует свои условия. Зачастую сонливость, усталость, переутомление и стрессы идут рука об руку. Вялость, хронический упадок сил уже кажутся нормальным явлением. Если замотанность стала постоянной спутницей, следует искать утечки энергии и способы их устранить, пишет http://rsute.ru/

«Скоро только кошки родятся» — эта цитата из романа «12 стульев» как нельзя лучше характеризует и наше время. Попытка сделать два-три дела сразу, чтобы сэкономить время, и потом ещё пять влияет не только на качество сделанного, но и на нервную систему. Человек становится рассеянным, взвинченным и, как результат, приобретает синдром хронической усталости.

Нужно стараться осознавать все свои действия и думать в момент свершения только о них. Например, если человек утром одевается на работу, необходимо вникать только в этот процесс, а не представлять, как будто он уже сел в автобус и едет в офис.

Пустые разговоры

Бесконечные разглагольствования о вещах, которые человеку не интересны, а также длинные исповеди, жалобы, сплетни и страшилки вызывают чувство дикого опустошения. Весь словесный мусор мозг впитывает как губка, поэтому после ненужного общения приходится восполнять запасы энергии.

Лучшее, что можно сделать – не проявлять интереса к пустым разговорам и по возможности переключать внимание собеседника на что-нибудь поумнее. Если такой возможности нет, нужно стараться во время таких излияний отключать слух и думать о своём.

Всегда на пять
Желание быть лучшей, подогреваемое рекламой, кино, популярной литературой – это прямой путь к упадку сил. Навязанные атрибуты успеха – красота, богатство, слава – требуют жертв, и человек ради этого вынужден чем-то поступитьсяя6 личной жизнью, друзьями, воспитанием детей и, главное, душевным покоем.

Не стоит предъявлять к себе чрезмерных требований и позволять другим делать это, тем более, что в большинстве случаев достижения конкретного человека безразличны другим.

Отсутствие разнообразия
Усталость может появляться от быта, однотипного досуга, однообразных отношений. Даже один и тот же интерьер может со временем негативно повлиять на состояние.

Нужно стараться вносить перемены в обычный распорядок, например, менять хотя бы раз в неделю привычный вид транспорта, свернуть за угол или нырнуть в проулок, где раньше не ходили. В квартире можно поменять местами вазочки и горшки с цветами, перевесить картины. Делать небольшие сюрпризы друзьям и родным – это помогает разнообразить отношения и приносит море положительных эмоций.

Если возникает страх «не успеваю», следует подумать хорошо. Чаще причина испуга пустяковая и не стоит нервов. Если же повод тревожиться есть, нужно подумать, как на него можно отреагировать без лишних эмоций.

Хроническая усталость
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