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Почему нельзя говорить «земля пухом» и что значат эти слова в реальности

23:30 20.12.2020 Фото: https://www.freeimg.ru/
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Во время прощания на похоронах усопшему желают «земля пухом». Но такая фраза является языческой, и в переводе с латинского скорее означает проклятие врагу.

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«Вечная память» — является словами из молитвы, которую читают во время панихиды об усопшем
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Почему нельзя говорить «земля пухом» и что значат эти слова в реальностиПисатель Лев Гурский умер от коронавирусаЕщё 597 новостей

Во время прощания на похоронах усопшему желают «земля пухом». Но такая фраза является языческой, и в переводе с латинского скорее означает проклятие врагу. В православном мире христиане должны желать успокоение душе, и произносить напутственные слова, которые облегчат ее участь.

Почему нельзя говорить «земля пухом»

Траурная церемония, и скорбь движет людьми, сделать что-то приятное для родственников и усопшего. Но не всегда это правильно получается, особенно, когда звучат не правильные слова. Понять смысл фразы «пусть земля будет пухом», которое говорится на похоронах вслед усопшему, помогут филологи, изучающие древнеримскую жизнь. Оставшиеся надгробия с тех времен, часто пестрят надписями «Sit tibi terra levis», которые в переводе означают «пусть земля тебе будет пухом».

Углубившись дальше в литературу Древнего Рима, у одного из писателей есть полное озвучивание фразы:

«Пусть земля тебе будет пухом, И мягко покрывает песок, чтобы собаки могли вырыть твои кости».

В те времена существовало язычество, поэтому и фраза является не простым пожеланием. Предполагается, что она служила проклятием врагу, чтобы от него не осталось и следа после смерти. Но категорично утверждать уже никто не берется, потому что нет точных записей подтверждающих эту гипотезу. Возможно это была надежда у язычников на то, что усопший сможет подняться в какое-то время, а для этого не должно быть твердого и тяжелого слоя земли сверху.

На какую фразу православным нужно заменить «земля пухом»

Некоторые языческие обряды, ритуалы и фразы так и остались у православных людей, но они их используют скорее по привычке или не знанию. Священнослужители не одобряют, когда на похоронах усопшему говорят «земля тебе пухом». Считается в православии, что тело – это только оболочка, в которой душа пребывает на земле. Поэтому, когда она ее покидает, то устремляется к Господу, и ожидает Судного дня. Она не вернется в тело, поэтому не важно, в какой земле оно лежит, и пожелание направлено не для души.

Худшим вариантом является, когда люди произносят сразу две фразы: «Пусть земля тебе будет пухом» и сразу продолжают: «Царствия тебе Небесного». Правильно для христианства оставить последнюю фразу, и пожелать вечного покоя. «Вечная память» — является словами из молитвы, которую читают во время панихиды об усопшем. Они составляются для того, чтобы можно было молиться о душе, и упростить прохождение ее мучений.

Не лишним будет прочитать короткую молитву усопшему: «Упокой, Господи, душу раба твоего, прости ему его прегрешения, и даруй Царствие Небесное».

Простое поминание хорошими словами сделают больше, чем фраза ничего не значащая, или наоборот оскорбляющая его душу.

«пусть земля тебе будет пухом»
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