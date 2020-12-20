Конец света сегодня: Предсказание Ванги о 20 декабря 2020 года

Появилась информация, где сказано, что 20 декабря 2020 года к Земле подлетит метеорит, который и будет основной проблемой граждан в последние несколько дней.

Верить в это предсказание или нет — дело каждого человека

В интернете продолжают обсуждать предсказания болгарской провидицы Ванги об апокалипсисе, который произойдет в декабре 2020 года, уже названа новая дата — 20 декабря. Ранее пользователи были уверены, что конец света произойдет 22 декабря 2020 года.

Что произойдет 20 декабря 2020 года по предсказанию Ванги

Юзеры социальных сетей вновь обсуждают пророчество Ванги на декабрь 2020 года. Если ранее была новость о том, что апокалипсис совершенно точно произойдет 22 декабря 2020 года, то теперь идет обсуждение о подготовке к концу света в другое число. Появилась информация, где сказано, что 20 декабря 2020 года к Земле подлетит метеорит, который и будет основной проблемой граждан в последние несколько дней.

Верить в это предсказание или нет — дело каждого человека. Однако неизвестно кто является автором предсказания о конце света 20 декабря 2020 года. Пользователи из Болгарии говорят о том, что это предсказание явный фейк, они больше верят реальным словам провидицы. К сожалению, больше информации о том, что именно произойдет в этот день в Сети нет, именно поэтому она и вызывает большие сомнения у пользователей, более того, сомнения закрались даже в головах конспирологов.

Предсказание Ванги на 2021 год

В 2020 году сбылось множество предсказаний болгарской провидицы Вангелии. Самое яркое предсказание, о котором все будут еще очень долго вспоминать, это слова Ванги об эпидемии, в данном случае о пандемии вируса COVID-19. В это мало кто верил, но Ванга оказалась права. В мир пришла страшная угроза под названием COVID-19. Вангелия сделала и другие предсказания.

Ванга предсказала демографический кризис на территории российского государства в первом полугодии 2021 года. Если верить словам болгарской провидицы, Россия сможет преодолеть этот кризис, но только ко второй половине года. Также в России будут решены многие вопросы, это произойдет благодаря лидеру, возможно Ванга говорила о президенте.

Ванга предсказала последнего президента Соединенных Штатов. Известно, что Дональд Трамп якобы станет последним в истории Америки главой государства. Примечательно, что в Америке до сих пор не могут выбрать президента, главным фаворитом является Джозеф Байден, но Трамп продолжает оспаривать это и подает на него в суд. На данный момент неизвестно, займет ли Байден свой пост или нет.

Ванга предсказала и вторжение мусульман в Европу. Вполне возможно, что Вангелия говорила об обострении ситуации с мусульманами, проблема с которыми началась еще в 2020 году. Огромное количество мусульман начали совершать ужасные поступки, во Франции они отрезали головы невинным людям. По словам Ванги, мусульмане станут еще жестче и окончательно заявят о своей власти в следующем году. Неизвестно что это значит, но жителям планеты Земля стоит готовиться к худшему.

Ванга предсказала победу над раком в 2021 году

Пока во всем мире обсуждают очередные предсказания Ванги о конце света, есть более реальные пророчества, которые обделили вниманием. После расшифровке пророчеств Ванги стало известно, что в 2021 году человечество сможет добиться определенных успехов в борьбе с онкологией. На данный момент неизвестно, как именно люди смогут победить рак, но Ванга якобы говорила о том, что это точно произойдет в 2021 году. Людям остается только гадать, что же произойдет на самом деле.

Известно, что в российских лабораториях проводят исследования, в рамках которых изучается полное уничтожение раковых клеток. Представители российских лабораторий заявили, что лигнин способен продлить жизнь организму и не сжинает эффективность химиотерапии. Это натолкнуло ученых на мысль о том, что необходимо срочно протестировать природный лигнин. Известно, что он входит в состав природных растений, это может помочь ученым в их исследованиях.

Источник: 1rre.ru