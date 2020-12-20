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Зеленский: США вакцину не дают. Украинцам нельзя объяснить отказ от российской вакцины от коронавируса

21:35 20.12.2020 Фото: upload.wikimedia.org
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"Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему не следует брать вакцины у России, когда Америка и Европа их не дают", - приводит издание слова украинского президента.

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Граждане украины не получили вакцин

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его согражданам невозможно объяснить, почему страна не может воспользоваться российской вакциной от коронавируса, учитывая, что США и страны ЕС свои препараты не предоставляют. Такое мнение он выразил в интервью газете The New York Times, опубликованном в субботу.

"Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему не следует брать вакцины у России, когда Америка и Европа их не дают", - приводит издание слова украинского президента.

Как отмечает газета, Зеленский выразил недовольство тем, что действующий президент США Дональд Трамп 8 декабря подписал указ, согласно которому Вашингтон не будет предоставлять вакцину от коронавируса другим странам, пока доступ к ней не получат все граждане США. Зеленский отметил, что готовится к "информационной войне", касающейся этой темы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил в Верховной раде, что Киев ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины от коронавируса, кроме российских.

Ранее в декабре глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о намерении обратиться в регистрационные органы Украины для получения разрешения на производство российской вакцины от коронавируса на территории Украины. До этого Медведчук встретился с руководством Российского фонда прямых инвестиций и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По итогам встречи он заявил, что Киев может решить вопрос с вакцинацией населения, наладив производство российской вакцины "Спутник V" на территории Украины.

Источник: ТАСС

"Спутник V" вакцины коронавирус россия сша украина Денис Шмыгаль Владимир Зеленский Дональд Трамп Виктор Медведчук
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