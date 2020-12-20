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Общение в пандой Жуи подарил мальчику Саше президент Владимир Путин

21:32 20.12.2020 Фото: www.pixbay.com
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Президент поучаствовал в благотворительной акции «Ёлка желаний» и исполнил мечту мальчика Саши из Тульской области, который загадал обнять панду.

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Милое и необычное желание

Владимир Путин по телефону пообщался с 10-летним Александром Колясниковым из Тульской области, который благодаря участию главы государства во Всероссийской акции «Ёлка желаний» вместе с родителями посетил Московский зоопарк.

Президент поучаствовал в благотворительной акции «Ёлка желаний» и исполнил мечту мальчика Саши из Тульской области, который загадал обнять панду. Вместе с родителями ребёнок приехал в российскую столицу и под присмотром сотрудников Московского зоопарка встретился с животным, побывал в специальной зоне для проведения тренингов и смог создать уникальную футболку: вместе с пандой Жуи они нанесли на изделие красочные принты.

Во время экскурсии Саше и его родителям позвонил Владимир Путин, поинтересовался, понравилась ли ему встреча с Жуи, а также поздравил мальчика с исполнением новогоднего желания.

Источник: kremlin.ru

ёлка желаний мальчик панда
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