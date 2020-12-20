Метеорологическая обстановка: облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах небольшой снег, поземки, днем небольшой снег, местами метели. При прояснениях изморозь. На дорогах местами гололедица, снежные заносы.
Ветер северный с переходом на юго-западный ночью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 19 м/с. Температура воздуха ночью -17, -22 °С, местами до -29 °С, днем -14, -19 °С.
SOS: о сильных порывах северного ветра и похолодании на 21 декабря предупреждает МЧС жителей Бердска
21:19 20.12.2020
Ветер северный с переходом на юго-западный ночью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 19 м/с.
Метеорологическая обстановка: облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах небольшой снег, поземки, днем небольшой снег, местами метели. При прояснениях изморозь. На дорогах местами гололедица, снежные заносы.
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От редакции
Будьте внимательны на дорогах.
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