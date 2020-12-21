Как восстановить легкие после коронавируса: комплекс зарядки

По словам доктора, зарядка - индивидуальна

Коронавирус - серьезное заболевание XXI века. Симптомы могут проявиться в течение 14 дней после контакта с инфекционным больным. Они во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.

Все больше и больше людей переболевших коронавирусом страдают и долго восстанавливаются после тяжелой болезни. Многим трудно дышать при нагрузках, им не вернулось обоняние, у кого-то повышена температура. Большинство подавлены психологически.

Житель Бердска Виктор отмечает, что во время заболевания коронавирусом у него появилась одышка. Стало тяжело подниматься по лестнице.

- Одышка появилась, когда поднимался по лестнице. Появилась на вторую неделю заболевания. Чтобы восстановить легкие, я выполнял дыхательные упражнения. Занимался гимнастикой и физическими упражнениями. Медикаментозно лечиться уже закончил. Медикаментозно было назначено не врачом. Мы узнали от друзей, что в районе Кольцово медицинское учреждение занимается восстановлением. Нам дали телефон мы звонили туда. И потому занимались самостоятельным восстановлением. По документам болел где-то месяца 1,5 и мне не закрывали больничный. Практически где-то недели три,- поделился с "Курьер. Среда. Бердск" переболевший COVID-19 Виктор.

Как стало известно, чтобы восстановить легкие от коронавируса полностью, Виктору понадобилось время. Восстановлением после пережитой болезни одолевшей его летом он занимается до сих пор и с удовольствием делится упражнениями и советами по их выполнению с нашими читателями.

- Часть упражнений я узнал из интернета, часть из подготовки старой школы. Первое самое простое. Это дыхательные тренажер Фролова. В интернете и везде есть масса отзывов, как его использовать. Второе - это физические упражнения, которые в принципе ограничиваются обычным вдохом и выдохом. При желании можно найти их в интернете, они тоже есть. Вообще на словах не скажешь, это надо смотреть. Я думаю, что мои легкие восстановились на 80%. Сердечно-сосудистая ощущается, что нет, потому что есть перепады давления, работа сердца пока не стабильна. Бывает, что частое сердцебиение или наоборот замедленное до сих пор встречается. Присутствует боли и осложнения,- сообщил 49-летней бердчанин по имени Виктор.

Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" начмед Бердской ЦГБ Максим Кучеренко, определенного комплекса упражнений по восстановлению легких нет, так как все индивидуально.

- Это от разных факторов зависит. Зависит от пациента, его состояния, хронических заболеваний, генетических предрасположенностей. Сказать, у кого что в каком проценте восстанавливается, я не могу. Восстановление зависит от процента поражения, от степени задействованных тканей именно самих легких, наличия хронических заболеваний, которые затормаживают восстановление. Опять же генетическая предрасположенность. По восстановлению легких есть не только упражнения, но и комплексные мероприятия. Комплекс кому-то можно рекомендовать, а кому-то нет. Рекомендовать может только лечащий врач иначе кто-либо в особом усердии сможет причинить себе только вред. Все по по рекомендации и назначению лечащего врача. Все строго индивидуально. У каждого разный период восстановления, - прокомментировал начмед БЦГБ Максим Кучеренко.

Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) существует несколько упражнений для поддержки самостоятельной реабилитации после болезни, вызванной COVID-19



Внимание! Все упражнения носят рекомендательный характер

1. Купирование одышки

После выписки из больницы пациенты часто испытывают одышку. Ослабление организма и потеря физической формы вследствие болезни и ее последствий могут стать причиной частого возникновения одышки. Ощущение одышки может вызвать у вас беспокойство, которое в свою очередь может усугубить симптомы одышки. Наилучший подход к устранению этой проблемы – сохранение спокойствия и выбор наиболее эффективных способов контроля одышки. Симптомы одышки должны ослабевать по мере того, как вы постепенно увеличиваете уровень повседневной активности интенсивность занятий физическими упражнениями. Однако положения тела и методы, приведенные ниже, могут помочь вам быстрее избавиться от проблем, связанных с одышкой.

2. Положения тела, помогающие облегчить одышку.

Ниже приводится описание некоторых положений тела, которые могут уменьшить вашу одышку.

Упражнения согласно ВОЗ, которые могут уменьшить одышку

3. Различные техники дыхания

Контролируемое дыхание

Описанная ниже техника поможет вам расслабиться и контролировать свое дыхание:

— Сядьте в удобное положение так, чтобы ваша спина имела хорошую опору;



— Положите одну руку на грудь, а другую на живот;— Если это помогает вам расслабиться, закройте глаза, если нет, то оставьте их открытыми, и сконцентрируйтесь на дыхании;— Делайте медленные вдохи через нос (или через рот, если вы не можете дышатьчерез нос) и медленные выдохи через рот;— В процессе дыхания вы почувствуете, что рука на животе поднимается выше,чем рука на груди;— Старайтесь дышать медленно, ровно и спокойно, прилагая как можно меньше усилий.

Метрономизированное дыхание

(медленное глубокое дыхание животом)

Этим видом дыхания полезно пользоваться, когда вы выполняете действия, которые могут потребовать более значительных усилий или вызвать одышку, например, при подъеме по лестнице или по дороге, идущей вверх. Очень важно помнить, что у вас нет никакой необходимости спешить.

— Подумайте о том, как разбить намеченное вами действие на более мелкие составляющие, с тем чтобы после его завершения вы не устали и не испытывали одышку;

— Вдохните перед тем, как сделать «усилие», например, перед тем, как подняться на ступеньку;

— Сами усилия, например, при подъеме на ступеньку, следует делать на выдохе;

— Вам, возможно, будет легче завершить процесс подъема, если вы будете вдыхать через нос и выдыхать через рот.

Напомним, что по данным оперативного штаба на 21 декабря в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 653 жителя города, 71 ребёнок. Тестов взято - 0. Выздоровевших и выписанных - 897. На сегодняшний день 10 новых пациентов с положительным COVID 19. Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 984 случая.

В Новосибирске на 21 декабря 2020 года таковы: за прошедшие сутки в Новосибирской области коронавирусом заболели 169 человек. Всего с начала эпидемии COVID-19 в регионе диагноз подтвердился у 26140 сибиряков. Новосибирская область находится на 26-м месте в общероссийском рейтинге заболеваемости.