БЛАГОУСТРОЙСТВО И КРУГЛОГОДИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ.
Гранит, мрамор, тротуарная плитка. Выполнение индивидуальных проектов. Памятники, монументы, склепы.
Изделия из камня, ковка, могильные ограды, столы, лавки, вазы, принадлежности. Профессиональный монтаж памятников и изделий. Посадка деревьев и кустарников. Помощь в организации похорон. Консультации.
!!!СПЕЦИАЛЬНАЯ подготовка места для захоронения!!! !!!Зимнее обслуживание!!!
Телефоны для справок: 8-913-206-43-90, 8-953-889-08-40, 8 (383) 3103433
ОГРН 1125483001962 , ООО БМЗ-Сервис, г. Бердск, ул. Ленина, 89/15, к.513
Источник: Раздел «БМЗ сервис» на сайте Весь Бердск