Благоустройство и круглогодичное обслуживание мест захоронений

Изделия из камня, ковка, могильные ограды, столы, лавки, вазы, принадлежности.

Выполнение индивидуальных проектов. Памятники, монументы, склепы. БЛАГОУСТРОЙСТВО И КРУГЛОГОДИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ. Гранит, мрамор, тротуарная плитка. Выполнение индивидуальных проектов. Памятники, монументы, склепы. Изделия из камня, ковка, могильные ограды, столы, лавки, вазы, принадлежности. Профессиональный монтаж памятников и изделий. Посадка деревьев и кустарников. Помощь в организации похорон. Консультации. !!!СПЕЦИАЛЬНАЯ подготовка места для захоронения!!! !!!Зимнее обслуживание!!! Телефоны для справок: 8-913-206-43-90, 8-953-889-08-40, 8 (383) 3103433 ОГРН 1125483001962 , ООО БМЗ-Сервис, г. Бердск, ул. Ленина, 89/15, к.513 Источник: Раздел «БМЗ сервис» на сайте Весь Бердск

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