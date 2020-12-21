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Образование

Школа – это не только уроки и в Экономическом лицее это прекрасно знают!

09:36 21.12.2020 Фото: Бердский Экономический лицей
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Вот уже четверть века мы помогаем ученикам становиться успешными, и даем отличный фундамент для самореализации в жизни.

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Экономический лицей является многоуровневым образовательным центром

Мы всегда рады раскрывать, направлять и давать знания своим ученикам, ведь для каждого из нас школа является важнейшим, если не главным этапом жизни. Школа – это не только уроки, это еще и принятие новых правил, общественных норм. Это первый учитель, коллектив, первая любовь, взлеты и падения, которые закаляют маленького человека, а с течением времени дают огромный толчок для развития и становления гармоничной личности.

Вот уже четверть века мы помогаем ученикам становиться успешными, и даем отличный фундамент для самореализации в жизни.

И как писал Д. И Менделеев: «Школа составляет громадную силу, определяющую быт и судьбу народов и государства, смотря по основным предметам и по принципам, вложенным в систему школьного образования».

Источник: Раздел Бердского Экономического лицея на сайте Весь Бердск

образование ученик школа экономический лицей Бердский Экономический лицей
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