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Солнцеворот, Йоль и Коляда с 21 декабря: Как привлечь благополучие и удачу на весь год

12:20 21.12.2020 Фото: pxhere.com
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Йоль — время единения семей, укрепления родственных связей и привлечения благополучия.

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Солнцеворот — это время, когда Солнце начинает летний ход, прибавляя световой день

Зимнее солнцестояние в прежние времена было значимым событием, к которому готовились заранее. Празднования Йоля-Солнцеворота и Коляды сопровождаются множеством обрядов, направленных на защиту от нечисти и привлечение удачи.

Солнцеворот — это время, когда Солнце начинает летний ход, прибавляя световой день. Ночь Солнцеворота — самая темная, и в это время празднуют Йоль. В старину этот праздник был самым важным: считалось, что во время него можно освободиться от любого зла, укрепить семейные узы и привлечь в жизнь позитивные перемены. Эксперты рекомендуют познакомиться с традициями древности, чтобы удачно провести праздник с семьей и притянуть в жизнь нужные события.

Йоль и Коляда: как отметить праздники по старинным традициям

Коляда — славянский бог Солнца, и его рождение отмечают после ночи зимнего солнцестояния. Наши предки помогали ему возродиться, разжигая костры, принося в жертву птиц и животных, которые затем попадали на праздничный стол и разделялись между празднующими. По традиции в ночь на Коляду разжигали костры, которые поддерживали горящими 12 дней до окончания празднования Йоля. Священный огонь помогал Солнцу войти в силу, а также отпугивал нечистые силы и беды. На Коляду принято было наряжаться в маскарадные костюмы и обходить дома с обрядовыми песнями и колядками, которые помогали привлекать благополучие и процветание в каждую семью.

Празднование Йоля, символом которого служит вечнозеленое дерево (сосна, ель), символизирует возрождение природных сил после зимних холодов, а также вечную жизнь. В первую ночь Йоля обязательно наряжали праздничное дерево, чтобы в доме царила праздничная атмосфера.

Йоль — время единения семей, укрепления родственных связей и привлечения благополучия. В день праздника, который начнется в зимний солнцеворот, а закончится спустя 12 ночей, создают атмосферу любви и гармонии, медитируют, настраиваясь на обновление и привлекают в жизнь позитивные перемены.

Символ праздника Йоль — огонь, и его нужно разжечь обязательно, как в старину, чтобы прогнать сумрак, призвать солнце и поторопить наступление весны. Разжечь священный огонь можно и с помощью свечи, если нет своего участка или возможности развести костер на природе.

Празднование Йоля и Коляды — отличная возможность продолжать традиции старины и привлекать в жизнь позитивные перемены. Разжигание священного огня избавит от проблем и неприятностей, а колядование привлечет позитивные перемены и обеспечит удачей на весь год.

Источник: dailyhoro.ru

Зимний солнцеворот Йоль и Коляда праздники традиции
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