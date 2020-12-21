Календарь православных постов на 2021 год

Церковный календарь постов поможет вам заранее вспомнить о приближении того или иного периода самоограничения. Эксперты собрали информацию обо всех однодневных и многодневных постах 2021 года, чтобы вам было проще в них ориентироваться.
Очень важно не только знать, когда будут двунадесятые или великие праздники, но еще и отслеживать расписание всех постов. Пост является самым важным временем для любого верующего человека. Именно в периоды самоограничений формируется особая связь с Богом.
Многодневные посты 2021 года
Многодневные посты являются самыми сложными, потому что воздержание от животной пищи и чрезмерного веселья продолжается в течение нескольких недель.
Великий пост. Самый главный и самый важный пост в году. В 2021 году он начинается 15 марта, а заканчивается 1 мая. Это дни строгого воздержания и молитв. Заканчивается Великий пост праздником Великой Пасхи.
Петров пост. Второй многодневный пост у православных христиан. В этом году он пройдет с 28 июня по 11 июля. По длительности он немногим короче Великого. Пост посвящен святым апостолам Петру и Павлу, поэтому его еще называют апостольским.
Успенский пост. Третий многодневный пост посвящен Богородице и ее последним дням на Земле. Заканчивается он праздником Успения. Дата начала — 14 августа. Дата окончания — 27 августа. Это самый короткий пост из всех многодневных.
Рождественский пост. Датой его начала будет 28 ноября, а датой окончания — 6 января. Это один из самых длительных постов, и он предваряет великий праздник Рождества Христова.
Другие постные дни 2021 года
Сплошные седмицы
Седмица в православии — это просто альтернативное название недели. Сплошными седмицами называют недели, в которые нет вообще никакого поста, то есть вкушать любую пищу можно в любой из дней. Всего в 2021 году таких седмиц будет пять:
Святки — с 7 января по 18 января;
Мытаря и фарисея — с 22 февраля по 28 февраля;
Сырная (масленичная) — неделя с 8 марта по 14 марта, предваряющая Великий Пост. В эту неделю можно есть всё, кроме мяса;
Пасхальная — неделя после Пасхи с 3 мая по 9 мая;
Троицкая — неделя после Троицы с 21 июня по 27 июня.
Еженедельный пост в среду и пятницу
Еженедельными постными днями в православии являются среда и пятница. В среду принято поститься в память о предательстве Иуды, а в пятницу — в память о страданиях и смерти Иисуса на кресте. В эти дни недели нельзя есть мясо и употреблять молочную пищу
Когда на среду или пятницу приходятся дни памяти разных святых, разрешается вкушать пищу с растительным маслом, а в большие праздники — еще и рыбу.
Однодневные посты 2021 года
В эти три дня в году установлен строгий пост — без рыбы и мяса, но с возможностью употребления растительного масла.
Крещенский сочельник 18 января — день накануне двунадесятого праздника Крещения Господня;
Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября. Это день памяти и гибели Иоанна Крестителя;
Воздвижение Креста Господня — 27 сентября. Пост установлен в память о страданиях Христа и его смерти на кресте.
Помните о том, что в постные дни важно не только воздерживаться от определенных типов пищи, но и читать молитвы.
Источник: dailyhoro.ru