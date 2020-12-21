Подробный финансовый гороскоп на предпоследнюю неделю 2020 года

Финансовый гороскоп поможет вам выбрать верный путь в денежной и рабочей сферах и обзавестись удачей

Финансовый гороскоп поможет вам выбрать верный путь в денежной и рабочей сферах и обзавестись удачей. Старайтесь следовать советам астрологов, чтобы остаться на волне успеха.

Конец декабря пройдет под эгидой позитивной энергетики звезд и планет. Конечно, будут и сложности. Астрологи предупреждают: в окружении многих могут появиться далеко не самые честные люди. Ранее эксперты уже рассказывали о том, как распознать человека с плохой энергетикой. Остерегайтесь таких личностей, чтобы быть успешнее.

Овен

Овны, желающие основательно взяться за работу, могут сосредоточиться на поиске дополнительного заработка. Необходимо взять свою жизнь под контроль и действовать самостоятельно. В этом им помогут четыре действенные установки. Текущее положение планет больше способствует успеху в делах, требующих организованности. Всем любителям спешить и действовать по наитию можно не рассчитывать на продуктивность. Очень полезно будет заканчивать последние приготовления к Новому году. Все покупки лучше совершить до вечера четверга.

Телец

Тельцам стоит помнить о том, что привлечь удачу и деньги можно силой мысли. На этой неделе полезно мечтать, думать о текущих делах. Тельцы отлично справляются с импровизацией, но сейчас астрологи настоятельно рекомендуют не рисковать и действовать согласно логике. Не стоит отказываться от новых предложений. Также следует быть внимательнее ко всему происходящему: кто-то или что-то обязательно подскажет путь к финансовому успеху. Это очень удачная неделя для людей данного Знака.

Близнецы

Звезды и планеты с 22 по 25 число будут не в духе. Это говорит о том, что в данный период Близнецов ждет борьба за место под солнцем, смена курса. В финансовой сфера возможны как победы, так и поражения. Важно не поддаваться негативным эмоциям, верить в свой успех, не тратить деньги на ненужные вещи. Также эксперты советуют пользоваться дыхательной гимнастикой для восстановления сил. Нельзя переутомляться, забывать про отдых. Если Близнецы перегорят, то добиться успеха будет практически невозможно.

Рак

Первые два дня недели будут довольно опасными и неблагоприятными. Астрологи рекомендуют Ракам пользоваться простыми бытовыми секретами, которые помогут им восстановить биополе в случае переутомления. В финансовых делах Ракам пригодится интуиция. Если появятся какие-то трудности, нужно будет решить их в первую очередь. Эксперты настоятельно рекомендуют не откладывать ничего на потом. Нужно проявлять максимум ответственности, иначе новогодние праздники придется встречать с неприятными мыслями.

Лев

Львам звезды советуют идти вперед без страха перед неизвестностью. На этой неделе пора заняться тем, что давно откладывалось в долгий ящик. Это будет очень удачное время для финансовой активности, покупок, а также для поисков новых целей и задач. Чтобы найти свой путь, Львам придется обратиться за помощью к семи признакам того, что они движутся против своего предназначения. В финансовой сфере им потребуется внимательность к деталям и толика решительности.

Дева

На этой неделе можно тратить деньги на преображение домашней обстановки. Девам стоит взять паузу в работе и бизнесе, уделив внимание близким: те будут за это очень благодарны. Звезды находятся в благоприятном положении для повышения квалификации, получения знаний. Очень полезно будет следовать пяти законам равновесия Вселенной, чтобы не навлечь на себя финансовые неприятности. Астрологи советуют успеть совершить все крупные покупки до наступления выходных.

Весы

На этой неделе будет очень везти амбициозным Весам, которые знают, чего хотят от жизни. Меркурий в Козероге подарит им веру в себя и решительность в работе. Это время благоприятно для карьерных и финансовых прорывов, дорогостоящих приобретений. Можно также вкладывать деньги в ценные бумаги, совершать обмен валюты. Всем, кто наполнен страхами и тревогой, стоит воспользоваться помощью специальной медитации, которая очистит сознание от подобного мусора.

Скорпион

Скорпионам начать неделю стоит с уборки дома. Нужно избавиться от всего лишнего, в том числе от десяти вещей, которые притягивают неприятности. Финансовый успех будет улыбаться тем, кто лишен тщеславия. Также астрологи советуют реже прибегать к обману и хитрости. Деньги, заработанные таким путем, скорее всего, быстро утекут прочь. Самой успешной эта неделя будет для представителей таких профессий, как риэлтор, продавец-консультант и врач.

Стрелец

Не стоит сворачивать с намеченного пути, и тогда неделя пройдет успешно. Нужно сфокусироваться на текущих делах, которые требуют срочного завершения. В целом звезды будут созидательными, поэтому астрологи рекомендуют сфокусироваться на развитии своих зодиакальных талантов. Стрельцам нужно заняться обучением, получением новых навыков. Идеальные дни для покупок — вторник, пятница и воскресенье. Понедельник — самый опасный день для финансовой активности.

Козерог

Ночные светила в значительной степени усилят эмпатию Козерогов. Она помогает чувствовать людей, поэтому обмануть представителей данного Знака будет очень непросто. Можно смело заниматься финансовыми делами, бизнесом, вести переговоры, искать новую работу и новые источники дохода. Планеты подарят Козерогам творческий запал, помогут обрести мотивацию. Это очень продуктивное время, в которое стоит прислушиваться к внутреннему голосу.

Водолей

Деньги любят тех, кто максимально активен и знает, к чему стремится. У Водолеев редко бывает иначе, но на этой неделе звезды могут спутать все карты. Лучше пока не вкладывать средства в то, в чем Водолеи не уверены. Привлечь успех помогут пять простых шагов к счастью. Не нужно устраивать борьбу за место под солнцем. Пусть все течет размеренно, без суеты. Спокойствие и размеренность помогут Водолеям принимать правильные решения.

Рыбы

У Рыб будут все шансы повысить свои доходы и удачно вложить заработанные деньги. Самое главное — правильно начинать каждый день. Утренние ритуалы на везение помогут наполниться позитивной энергией и обойти все проблемы стороной. Наибольший успех в денежных вопросах ждет тех, кто не торопится с выводами. Рыбам очень важно верить в себя и делать упор на профессиональном росте. Большое внимание стоит уделить советам окружающих: в них будет доля истины.

Не расстраивайтесь, если гороскопы сулят вам одни неприятности. Вы всегда можете исправить плохой гороскоп, особенно если поборете свои страхи и неуверенность. Будьте собой и не сомневайтесь в успехе.

Источник: dailyhoro.ru