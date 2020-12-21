Подробный гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года для каждого знака зодиака: Что ждать от уходящего года?

Начать неделю стоит с формирования положительной энергетики в доме. Нужно сделать уборку и избавиться от ненужных вещей, чтобы войти в 2021 год налегке.

Звезды и планеты находятся в относительно благоприятном положении

Наступает последняя полная неделя декабря. Подготовка к новогодним праздникам подходит к концу. Астрологи рассказали, что нас ожидает в эти семь дней и как можно привлечь удачу в это важное время.

Звезды и планеты находятся в относительно благоприятном положении. Это значит, что у большинства людей будет много энергии и сил на решение проблем. Начать неделю стоит с формирования положительной энергетики в доме. Нужно сделать уборку и избавиться от ненужных вещей, чтобы войти в 2021 год налегке, без груза мыслей о прошлом.

Овен

Овны входят в список ревнивых Знаков Зодиака, а это чувство в конце декабря будет очень разрушительным. Представителям этого Знака следует бороться с желанием контролировать свою вторую половинку и близких людей. Также им необходимо избегать крупных трат во все дни, кроме воскресенья. Тем Овнам, кто еще не успел купить подарки, стоит отправиться на шопинг именно в этот день. Хорошей альтернативой будут покупки в интернете. В плане работы самыми продуктивными станут первые три дня недели.

Телец

У Тельцов наступает крайне благоприятное время для любовных приключений. Большая удача ожидает всех, кто занят поисками второй половинки. Финансовая сфера также будет очень важна. Можно воспользоваться тремя способами повышения дохода, но без трудолюбия и чувства ответственности ничего не получится. Пришло время завершить важные дела и проекты, чтобы встретить Новый год в хорошем настроении, без мыслей о том, что нужно что-то доделать или переделать.

Близнецы

Планеты сделают так, что Близнецам придется чаще обращаться за помощью к интуиции. Во многих жизненных ситуациях придется полагаться на фортуну. Усилить удачу помогут три простых способа. В финансовых вопросах астрологи рекомендуют обращаться за советами к близким и второй половинке. Самый тяжелый день недели — понедельник: в это время энергетика Близнецов будет на нуле, уйдет продуктивность и исчезнет желание двигаться вперед. Все вернется на круги своя уже во вторник, когда день снова пойдет на увеличение. Если до этой недели у Близнецов не было новогоднего настроения, то оно появится.

Рак

У Раков наступает идеальное время для завершения накопившихся дел в работе и бизнесе. Все остальные дела стоит временно отложить. В любовной сфере желательно не делать резких и необдуманных шагов. Не стоит в этот период планировать свадьбу и переводить отношения на новый уровень. Перед этим лучше проверить совместимость в браке. Лучшие дни для шопинга — четверг, суббота и воскресенье. Энергетика планет плохо подходит для ленивого отдыха, безделья. Нужно проводить с пользой каждую минуту своего времени.

Лев

Звезды и планеты сейчас не в духе, поэтому Львам может быть нелегко двигаться к своим целям. Самое главное — не накручивать себя, не вспоминать былые ошибки. Это может привести к самосглазу. Астрологи и эксперты настоятельно рекомендуют побольше общаться с оптимистично настроенными людьми. Приятные жизненные изменения всегда начинаются с малого, поэтому при наплыве лени и апатии стоит просто начать действовать, пересилив страхи.

Дева

Девам стоит помнить на этой неделе о пользе одиночества, ведь оно укрепляет биополе. Нужно выкроить пару вечеров или даже дней для того, чтобы побыть в уединении. Астрологи считают, что это очень хорошо скажется на настроении, творческом и интеллектуальном потенциале. Сейчас необходимо больше думать о будущем, особенно в финансовой сфере. Амурные дела стоит пока отвести на второй план. Если удастся решить все проблемы в срок, можно будет сфокусироваться на романтике или поисках любви.

Весы

Ночные светила поспособствуют разрешению конфликтов. Это хорошая новость для тех, кто находится не в ладах со второй половинкой, друзьями и близкими. Нужно еще раз переговорить с близкими людьми: возможно, удастся найти компромисс. Также очень полезно в конце декабря будет научиться доверять любимому человеку. Всем одиноким представителям Знака пока лучше приостановить поиски. Дело в том, что новый человек в окружении может оказаться совсем не тем, за кого себя выдает.

Скорпион

Очень часто мы сами программируем себя на поражение, проблемы и неурядицы. Во всем виноваты токсичные настройки. От многих из них Скорпионам удастся избавиться именно на этой неделе. Это будет время приятных сюрпризов, интересного развития событий. В финансовой сфере трудолюбивых людей данного Знака ожидают приятные бонусы. Это удачное время для принятия важных решений. Астрологи также советуют избавляться от долгов и не давать никому денег взаймы.

Стрелец

У Стрельцов есть реальный шанс изменить свою жизнь к лучшему. На этой неделе ночные светила будут на их стороне, поэтому астрологи советуют действовать. В финансовой сфере можно пользоваться заговорами на деньги, чтобы выбить себе более выгодные сделки и получить шанс заработать побольше. В любовных делах Стрельцам также будет улыбаться удача. С 21 по 27 декабря наступает время, когда можно без особого труда произвести впечатление на любого представителя противоположного пола.

Козерог

Козероги относятся к звездным трудоголикам, и на этой неделе это сыграет в их пользу. Начинается период, когда нельзя ничего откладывать на потом. Нужно завершить всё то, что было начато ранее. Звезды и планеты дадут Козерогам много сил и энергии, терпения, творческого запала и мотивации. Финансовые успехи ожидают представителей большинства профессий. В любви же нужно плыть по течению и доверять своему внутреннему голосу. Только так можно будет сделать верный выбор.

Водолей

Водолеям в начале недели стоит воспользоваться пятью эффективными способами для укрепления биополя. Дело в том, что звезды и планеты в первые пару дней будут довольно негативными. Их деструктивная энергия может лишить Водолеев сил. Начиная со среды ситуация начнет исправляться в лучшую сторону. Конец и середина недели идеально подойдут как для активной работы, так и для романтики или поисков второй половинки. В качестве отдыха лучше выбрать общение с друзьями.

Рыбы

Для Рыб главным источником благоприятной энергии будут люди. Три сильные методики помогут быстрее расположить к себе любого человека. Это будет полезным как в любовной, так и в деловой сфере. Рыбы станут более обаятельными, что можно использовать в своих целях, чтобы быстрее влиться в доверие к деловым партнерам, работодателям, клиентам. Эту неделю можно посвятить и делам по дому — уборку лучше запланировать на среду или субботу. Астрологи советуют Рыбам оставаться последовательными во всем.

На этой неделе звезды и планеты могут подарить нам глобальные и благоприятные изменения. Об их приближении расскажут пять особых признаков. Старайтесь не отсиживаться в зоне комфорта, а действовать.

Источник: dailyhoro.ru