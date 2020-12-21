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Деньги / Общество

Денежный лунный календарь на каждый день января 2021 года: Когда брать кредит, отдавать долги и делать покупки

11:50 21.12.2020 Фото: pixabay.com
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3, 4 января: убывание Луны в Деве — это очень финансово благоприятное время. Можно совершать дорогостоящие покупки, которые вы планировали ранее.

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Старайтесь помнить о советах и предостережениях экспертов, чтобы не попасть в неприятную ситуацию

Денежный лунный календарь поможет вам узнать, каким будет влияние Луны на финансовую сферу в январе. Старайтесь помнить о советах и предостережениях экспертов, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Луна влияет на состояние и энергетику человека, но каждый день она делает это по-разному. Эксперты советуют следить за лунным календарем, чтобы у вас всегда получалось принимать правильные решения.

1, 2 января: убывающая Луна во Льве — это время потери мотивации для многих из нас. Возможно, что вам придется бросить начатое ранее дело и сфокусироваться на чем-то новом, но без особого на то желания. Не позволяйте себе принимать необдуманные финансовые решения.

3, 4 января: убывание Луны в Деве — это очень финансово благоприятное время. Можно совершать дорогостоящие покупки, которые вы планировали ранее. Можно покупать недвижимость, совершать обмен товарами.

5, 6 января: стареющая Луна в Весах — это источник финансовой стагнации. Денежные потоки будут слабыми, поэтому ждать прибыли 5 и 6 числа не стоит. Лучше направить энергию на решение неотложных дел.

7, 8 и 9 января: пока Луна убывает в Скорпионе, можно тратить деньги на семью и дом. Можно обновить мебель, начать делать ремонт. В работе и бизнесе Луна поможет людям, которые умеют работать в команде.

10, 11 января: убывающая Луна в Стрельце — это дни, в которые наибольший доход приносит простая работа с документацией, общение с клиентами и продажи. Тех, кто находится в дальних поездках, ждут непредвиденные срывы планов и дополнительные расходы.

12, 13 января: 12 число — последний день старения Луны. Он пройдет под эгидой Козерога, что положительно скажется на рабочем процессе и финансовом планировании. 13 января — Новолуние в том же Знаке. В этот день лучше не тратить много денег.

14, 15 января: два идеальных для финансовой активности дня пройдут под управлением растущей Луны в Водолее. В этот период можно совершать крупные сделки, открывать новый бизнес.

16, 17 января: пока Луна в Рыбах растет и повышает свою энергетику, людям лучше не провоцировать друг друга на негатив. Финансовые потери могут появиться у тех, кто решает проблемы грубой силой.

18, 19 и 20 января: рост Луны в Овне — это реальная возможность разбогатеть для активных людей, которые не боятся браться за новые дела. Большая финансовая удача ждет работников сферы услуг.

21, 22 января: рост Луны в Тельце плохо подходит для больших трат. Если внезапно придется потратиться, лучше воспользоваться талисманами на удачную покупку. Так риск потратить деньги зря будет ниже.

23, 24 и 25 января: активная Луна в Близнецах — лучшее время для ведения переговоров по финансовым сделкам. В эти дни деловые переговоры лучше не вести в агрессивной манере, а стараться искать компромиссы.

26, 27 января: пока Луна будет в Раке, большое внимание стоит уделять внешнему виду. Лучше всего притягивать удачу будут такие цвета, как черный, синий и зеленый.

28, 29 января: 28 число — день Полнолуния во Льве. Это самый опасный день для денежных трат. Если вы хотите остаться на плаву, то лучше не брать деньги взаймы и не оформлять кредиты. 29 января — первый день убывания Луны. Он также будет неблагоприятным для финансовой активности.

30, 31 января: убывающая Луна в Деве — отличное завершение первого месяца 2021 года. В финансовом плане это будет идеальное время для покупок и для монотонной интеллектуальной работы.

Начало года окажется не самым благоприятным временем для амбициозных людей, потому что энергетика Луны будет постоянно меняться. Этот период больше подходит для тех, кто спокойно и размеренно движется к своим целям. Пользуйтесь аффирмациями на успех и богатство, чтобы настраивать себя на лучшее и не бояться трудностей.

Источник: dailyhoro.ru

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