Восточный гороскоп на 2021 год. Что ждет каждого животного в год быка?

Восточный гороскоп поможет понять, как 2021 год Быка будет влиять на всех нас

Восточный гороскоп поможет понять, как 2021 год Быка будет влиять на всех нас. Энергетика каждого покровителя года своеобразна и отличается определенными особенностями. Разбираемся, кому повезет в новом году.

Правильные мысли-магниты для удачи помогут всем обойти стороной препятствия и проблемы в любой день года, а также наполниться созидательной энергией. Да, у каждого из нас будет много источников позитива и удачи. А теперь поближе познакомимся с прогнозом для разных знаков Восточного гороскопа.

Крыса (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 год рождения)

Все, кто родился в любой из этих периодов, являются Крысами по Восточному гороскопу. 2021 год для них довольно благоприятен, но есть и одно «но». Крыс могут окружать токсичные люди, которые будут заражать их неуверенностью и лишать удачи. Три верных признака помогут вычислять таких людей. Во многих делах Крысам стоит проявлять осторожность и самостоятельность, чтобы избежать досадных срывов планов.

Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 год рождения)

Быкам их собственный год может не понравиться, потому что в этот период будет много непредсказуемых ситуаций. Но будет также и много новых возможностей, за каждую из которых стоит держаться. Восточные мудрецы советуют Быкам избегать длительного одиночества и бездействия в любви. В финансовой сфере стоит опасаться шести покупок, которые приводят в дом беды и нищету. Очень благоприятной станет вторая половина года — она отметится повышенной продуктивностью для этих людей.

Тигр (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 год рождения)

У Тигров ожидается благоприятное начало и середина года. Ближе к середине осени начнется период стагнации, неуверенности и сомнений. В любой момент года самыми важными сферами будут оставаться финансы и работа. В трудные минуты стоит пользоваться шепотками на богатство и достаток, чтобы преодолеть финансовые проблемы. В любовной сфере Тигров ожидает удача, особенно тех, кто уже находится в отношениях. Это идеальное время совместных дел и приключений.

Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 год рождения)

Кроликам можно смело переводить отношения на новый уровень, знакомиться с родителями второй половинки, планировать свадьбу и рождение детей. Эксперты советуют людям с таким годом рождения держать дом в чистоте и порядке: это привлечет Фортуну. Стоит обратить внимание на пять типичных ошибок в уборке, которые лишают людей денег.

Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 год рождения)

Драконы — люди, которые в трудной ситуации всегда находят выход. В этом помогает их мощная интуиция, которая будет нужна им вдвое чаще, нежели обычно. Можно воспользоваться простой медитацией для укрепления шестого чувства. К внутреннему голосу стоит прислушиваться в моменты знакомства с новыми людьми, во время шопинга или решения сложных рабочих и бытовых задач. Драконам нельзя терять уверенность в себе, а также нельзя терять авторитет и уважение окружающих. Нужно поступать по совести, чтобы не отпугнуть удачу.

Змея (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 год рождения)

Эксперты считают, что большинство людей этого года рождения зависимы от настроения. В 2021 году эта зависимость будет еще более очевидной. Нужно окружать себя оптимистичными людьми, которые лишены негатива. Также и самим Змеям стоит избавляться от отрицательных мыслей. В этом им помогут три эффективных метода. Восточные мудрецы считают, что в год Быка Змеям необходимо меньше рисковать и больше времени уделять обучению. В любви Змей ожидает большой успех, особенно если дело касается поиска второй половинки.

Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 год рождения)

Рожденные в год Лошади в 2021 году почувствуют большой прилив сил. Они смогут решить те задачи, которые давно откладывали или которые боялись решать. Сейчас у них будет много мотивации, возможностей. Вселенная поможет им в реализации самых смелых планов. Необходимо лишь помнить о том, что порой зона комфорта опасна. В ней можно находиться в периоды отдыха, но если хочется достичь успеха, придется покинуть эту зону и обратить свой взор на то, что находится вне её.

Коза (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 год рождения)

В год Быка людям, рожденным под этим восточным символом, стоит остерегаться апатии. Большой успех в финансовой и рабочей сферах ожидает тех, кто любит и может трудиться, не боится тратить свое время на дела. В любви удача будет рядом с теми, кто проявляет активность, а не ждет у моря погоды. В сфере здоровья эти люди почувствуют улучшения. Эксперты советуют пользоваться тремя техниками материализации мыслей, чтобы добиваться желаемого быстрее.

Обезьяна (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 год рождения)

У Обезьян в 2021 году будет много возможностей. Работа, бизнес и дела — это хорошо, но очень важно находить время для релаксации и отдыха. В этом плане важен здоровый и своевременный сон. Медитация для хорошего сна поможет оставлять негативные воспоминания в прошлом и быстрее восстанавливать силы перед началом нового дня. Самое важное время 2021 года — лето и осень. В эти периоды Обезьян может ожидать творческий взлет, повышение обаятельности и харизмы, что позитивно скажется на любовной сфере.

Петух (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 год рождения)

Всем, кто рожден в год Петуха, обязательно необходимо избавляться от мыслей, блокирующих энергетику. Дело в том, что Белый Металлический Бык будет влиять на этих людей далеко не самым лучшим способом. Страхи и комплексы могут появляться в самые неподходящие моменты. В самом начале года многим людям этого восточного Знака придется принимать важные решения и встречать на пути дилеммы. Эксперты настоятельно рекомендуют доводить все начатые дела до конца, а в конце года найти время для отпуска.

Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 год рождения)

Собакам стоит быть учтивыми, но стойкими с окружающими. Нельзя наживать себе врагов, поскольку это может привести к большим проблемам во всех сферах жизни. В финансовых делах и в работе стоит обращать внимание на денежные приметы, полагаться на интуицию и наблюдательность, но только не на хитрость и не на обман. Весной и осенью можно встретиться с неуступчивостью со стороны окружающих, а летом и зимой для Собак будет время тепла и уюта. Это идеальное время для поисков второй половинки или для времяпрепровождения с семьей.

Свинья (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 год рождения)

Рожденным в год Свиньи лучше остерегаться стереотипного мышления и предрассудков. Этим людям нужно чаще проявлять самостоятельность. Лекарством от бед станет умение прощать и находить компромиссы. В привлечении богатства им поможет умение правильно настраиваться на работу. Духовное развитие должно преобладать над любым другим. Если люди этого Знака смогут правильно расставить приоритеты, их жизнь круто изменится, причем в лучшую сторону.

Источник: dailyhoro.ru