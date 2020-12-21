6 главных запретов в День зимнего солнцестояния 21 декабря 2020 года

Запрещено встречать этот день в грязном доме - тогда появится масса неприятностей.

В понедельник, 21 декабря, отмечается день зимнего солнцестояния

В понедельник, 21 декабря, отмечается день зимнего солнцестояния. Именно на это время приходится самая длинная ночь и самый короткий день в году.

С давних времен считалось, что на время выпадает особая магическая сила и энергетика. Поэтому с днем зимнего солнцестояния связано очень много обычаев и ритуалов.

Например, считалось, что темные силы пытаются навредить всему живому, поэтому от них старались защититься разными оберегами.

А еще этот день опутывает множество запретов. Например, нельзя ссориться, ругаться и злиться на окружающих.

Также под запретом шумные застолья с алкоголем. Нежелательно и проявлять жадность - ни к чему хорошему это не приведет. А также запрещено встречать этот день в грязном доме - тогда появится масса неприятностей.

Источник: izvmor.ru