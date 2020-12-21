Точнейший астропрогноз в День Зимнего Солнцестояния 21 декабря 2020 года каждому знаку зодиака

Близнецам стоит быть осторожнее, а Весам придется принять важное решение

Это будет удачный день для Овнов, которые будут настроены миролюбиво. Вам не следует начинать открытую борьбу со своими конкурентами. Избегайте ненужных ссор в любой ситуации. В этот день возможны крупные денежные поступления и дорогие подарки. День будет благоприятным для покупок. Ваше деловое чутье будет острым.

Тельцам сегодня будет проще справиться с любыми важными делами, если они начнут их делать в первой половине дня. Утреннее время хорошо вам подходит для решения важных вопросов. Вполне вероятны подарки и приятные сюрпризы. Развлекательные вечерние мероприятия пройдут сегодня хорошо, потому что вы будете эмоциональны и чувствительны.

В первой половине дня Близнецам стоит быть осторожнее. Утром вы почувствуете довольно сильное влияние негативных тенденций. Вечером возможны семейные ссоры, хотя, эта половина дня сложится для вас более удачно и станет по-настоящему многообещающей. Возможны этим вечером интересные встречи и приятные сюрпризы.

У Раков начало дня будет весьма благоприятным. Вы можете сделать много полезного и нужного. Ваша деловая активность постепенно начнет снижаться к вечеру, а начатые проекты будут вызывать все меньший интерес. Во второй половине дня у вас вероятны ссоры и конфликты, вам составит огромного труда не поддаваться на провокации.

Первая половина дня у Львов сложится очень нелегко. Не стоит назначать никакие встречи. Проведите это время в обществе самых близких людей или в одиночестве. Для приобретения новых знаний это будет тоже неплохое время. Вторая половина этого дня пройдет гораздо удачнее. Это будет благоприятным периодом для начала новых отношений.

Первая половина дня потребует от Дев во всем, что касается денег, предельной осторожности. Сегодня у вас велик риск стать жертвой мошенничества и пострадать от своей доверчивости. Не заключайте сегодня крупных сделок и не делайте необдуманных покупок. Постарайтесь не иметь коммерческих дел с посторонними людьми.

Весам сегодня придется принять важное решение, но им не до конца будет понятна сложившаяся вокруг ситуация. Вам потребуется хладнокровие и спокойствие. Финансовая картина в этот день будет очень неблагоприятна, вы явно переоцениваете свои финансовые возможности. Нежелательно сегодня брать в долг.

Первая половина дня для Скорпионов будет удачным и приятным временем, которое откроет перед ними новые возможности. Ваша интуиция будет очень сильна, никому не удается сбить вас с толку. Можно сегодня делать крупные покупки. Вторая половина дня может принести вам трудности. В сложившейся ситуации если вы примете неправильное решение.

Начало этого дня для Стрельцов будет легким и удачным, во всех отношениях. Для вас — это время душевного подъема и хорошего настроения. Сегодня вы почувствуете, что звезды на вашей стороне. У вас в этот день могут появиться новые интересы, но вот во второй половине дня влияние негативных тенденций все же даст о себе знать.

Звезды советуют Козерогам приступить к реализации важных планов в начале этого дня. Утром вы сможете плодотворно трудиться и принять правильные решения. Если вам утром потребуется помощь, вы сможете получить ее очень быстро. Но назначенные на вечер встречи могут не состояться, люди от которых вы зависите, откажутся от своих обещаний.

Первая половина этого дня — это время, когда Водолеи смогут найти применение своей фантазии и преуспеть в делах, которые требуют творческого подхода. Влияние позитивных тенденций постепенно пойдет на спад. Вероятны серьезные финансовые потери, или неудачные сделки. Возможно, вам придется столкнуться с домашними проблемами.

У Рыб будет благоприятный день. Чтобы достичь поставленных целей, вы не пожалеете собственных усилий. Можете спокойно решать вопросы, которые касаются имущества, финансов и оформления документов. Этот день хорошо подходит для общения с деловыми людьми. Постарайтесь больше проводить время на свежем воздухе.

Источник: izvmor.ru