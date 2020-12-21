20.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Работа

Можно ли работать 21 декабря в день зимнего солнцестояния? Обычаи и обряды в магический день силы

05:00 21.12.2020 Фото: pixnio.com
0

Чтобы последующие 12 месяцев прошли удачно, необходимо завершить все начатые дела, тем самым избавившись от энергии, которая может тянуть вас назад.

% name% title
Самый короткий день и самая длинная ночь в году традиционно приходятся на 21 или 22 декабря

Самый короткий день и самая длинная ночь в году традиционно приходятся на 21 или 22 декабря. В 2020 году зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря.

Еще со времен античности это астрологическое явление, связанное с движением небесных тел, имело огромное символическое значение. Именно в этот день стоит ждать кардинальных перемен и исполнения заветных желаний. Главное – помнить о том, что можно и нельзя делать в день зимнего солнцестояния.

День зимнего солнцестояния – тот же Новый год, только естественный и природный, не привязанный к условному человеческому календарю. Чтобы последующие 12 месяцев прошли удачно, необходимо завершить все начатые дела, тем самым избавившись от энергии, которая может тянуть вас назад. Этот день подходит для построения долгосрочных планов и анализа уже накопленного опыта. Если следовать советам астрологов о том, как правильно провести 21 декабря, силы природы и стихий позволят изменить жизнь к лучшему.

Приметы и обряды в День зимнего солнцестояния

Люди считают, что погода, которая будет в День зимнего солнцестояния, продлится 10 дней. Если утром начнётся буря, то оставшееся зимнее время будет снежным. Иней на деревьях символизирует хороший урожай летом. Если хозяева хотят собрать много овощей и фруктов в следующем году, то им следует в День зимнего солнцестояния потрясти ветки фруктового дерева.

В древности было принято гадать в этот день:
— люди брали семена и закапывали в горшок, если появлялись ростки до Нового года, то год будет урожайным 100%. После того, как наступит весна, нужно пересадить это растение в землю;
— чтобы привлечь удачу в дом, нужно утром поставить стакан с водой, а вечером выпить, в уме повторяя «Удача приди, счастье приди, горе уходи»;
— люди, которые хотели улучшить своё финансовое благополучие ночью 21 декабря клали монеты напротив зеркала и приговаривали «Монета к монетке, желание к желанию, пусть всё сбудется в Нового году»;
— самое сокровенное желание может исполниться, если его написать на бумажке и сжечь в День зимнего солнцестояния.

Что нельзя делать

Астрологи советуют 21 декабря 2020 года воздержаться от шумных гуляний, употребления спиртных напитков, вредной и жирной пищи. День зимнего солнцестояния лучше провести дома, в кругу родных и близких людей, а вот одиночества лучше избежать.

Не рекомендуется жадничать: щедрых наступающий год одарит вдвойне, а вот скупых ждет мрачное будущее. Свои долги лучше постараться отдать до наступления зимнего солнцестояния.

Встречать самый короткий день в году нельзя в грязном жилище, иначе неприятности будут преследовать до следующего декабря. От старых, поломанных и ненужных вещей самое время избавиться. Кстати, то же самое касается и отношений, которые не приносят вам радости: незачем тащить их в новый год.

Что можно делать

Особенный период движения небесных светил прекрасно подходит для принятия важных решений и обещаний. По мере того, как продолжительность дня будет увеличиваться, приближаясь к лету, ваши успехи будут накапливаться и набирать вес.

Начать новое дело. Не затягивайте, если знаете, что есть что-то, чем вы хотите заниматься в будущем году. Глобальных действий от вас никто не ждет, но хоть один шаг в сторону запланированного стоит сделать. Ищете работу – составьте резюме. Хотите похудеть – подберите меню на неделю, которое будет соответствовать вашим целям.

Загадать желание. Существует поверье, согласно которому загаданное в зимнее солнцестояние обязательно исполнится. Используйте примету себе во благо!

Нарядить елку. Выбирайте для украшения игрушки, которые олицетворяют ваши мечты и то, чего вы хотите достигнуть в перспективе. Пусть для вас хвойное дерево станет настоящим символом приближающегося года.

Погадать. Особенно эффективны гадания на любовь в день зимнего солнцестояния.

Поприветствовать солнце. Попробуйте встретить его после самой длинной ночи в году и поблагодарить за то, что оно к нам вернулось. К счастью, рассвет наступает не слишком рано.

На следующий день, 22 декабря на рассвете выйдете на улицу и поздравьте Солнышко с Днём Рождения. Не забудьте поблагодарить его за то, что оно даёт нам жизнь. В этот день оградите себя от будничных хлопот, веселитесь, радуйтесь, отдыхайте, общайтесь с близкими людьми.

Желания на год ещё можно загадывать с 22 по 24 декабря.

Источник: ysia.ru

гадания день зимнего солнцестояния запреты дня обряд обряды приметы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Верите в особую силу этого дня?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Можно ли работать 21 декабря в день зимнего солнцестояния? Обычаи и обряды в магический день силы
05:00 21-12-2020
Можно ли работать 21 декабря в день зимнего солнцестояния? Обычаи и обряды в магический день силы
Магической красоты поздравления в День зимнего солнцестояния 21 декабря 2020 года
04:00 21-12-2020
Магической красоты поздравления в День зимнего солнцестояния 21 декабря 2020 года
День зимнего солнцестояния - Карачун с 21 на 22 декабря 2020 года: Традиции и важные обычаи дня
03:00 21-12-2020
День зимнего солнцестояния - Карачун с 21 на 22 декабря 2020 года: Традиции и важные обычаи дня
Точнейший астропрогноз в День Зимнего Солнцестояния 21 декабря 2020 года каждому знаку зодиака
02:00 21-12-2020
Точнейший астропрогноз в День Зимнего Солнцестояния 21 декабря 2020 года каждому знаку зодиака
Можно ли фотографировать спящих людей? Что будет, если фотографировать спящего ребенка? 1
01:00 21-12-2020
Можно ли фотографировать спящих людей? Что будет, если фотографировать спящего ребенка?
Зимнее солнцестояние 21 декабря 2020 года: Что в этот день делать не рекомендуется и какие существуют приметы
00:20 21-12-2020
Зимнее солнцестояние 21 декабря 2020 года: Что в этот день делать не рекомендуется и какие существуют приметы
Почему нельзя говорить «земля пухом» и что значат эти слова в реальности
23:30 20-12-2020
Почему нельзя говорить «земля пухом» и что значат эти слова в реальности
Гороскоп Павла Глобы 2021: что делать каждому знаку зодиака
23:00 20-12-2020
Гороскоп Павла Глобы 2021: что делать каждому знаку зодиака
Причины хронической усталости и способы её устранения Не отличница ли ты?
22:30 20-12-2020
Причины хронической усталости и способы её устранения Не отличница ли ты?
Гороскоп Тамары Глоба 2021: знаки зодиака, кто в начале года кардинально изменят жизнь
22:15 20-12-2020
Гороскоп Тамары Глоба 2021: знаки зодиака, кто в начале года кардинально изменят жизнь