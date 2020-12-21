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"Дом-2": Правда ли закрывают? Комментарии Ольги Бузовой, Ксении Собчак и Ксении Бородиной

12:50 21.12.2020 Фото: hochu.ua
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С мая 2004 года выходит реалити, а о закрытии его объявили на 6066 день.

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Ксения Бородина и Ольга Бузова были бессменными лицами до последнего дня существования "Дома" и на его закрытие они отреагировали эмоционально

На днях стало известно о закрытии многолетнего реалити-шоу "Дом-2". Какой была реакция знаменитостей на эту новость — читайте далее в нашем материале.

Напомним, "Дом-2" был самый долгоиграющий проект на телевидении. С мая 2004 года выходит реалити, а о закрытии его объявили на 6066 день.

Роль ведущих реалити-шоу успели примерять на себе много звезд: Николай Басков, Светлана Хоркина, а также Ксения Собчак, Катя Жужа, Влад Кадони и другие знаменитости, которые много лет являлись неотъемлемой частью романтического шоу.

Ксения Бородина и Ольга Бузова были бессменными лицами до последнего дня существования "Дома" и на его закрытие они отреагировали эмоционально.

Шоу "Дом-2" больше не будет в 23:00. Его просто больше не будет на ТНТ. Мне очень сложно это принять, но это так. "Дом-2" изменил российское телевидение. И с его уходом ТВ больше не будет прежним. Дом-2 стал культовым реалити-шоу. Дом 2, я тебя люблю. Мне сложно говорить и писать... поэтому пока все, — написала Ольга Бузова у себя на странице в Instagram.

Ксения Бородина также прокомментировала новость о закрытии романтического реалити:

17 лет в кадре и еще 3 года в роли редактора. 20 лет своей жизни я отдала любимой работе. Спектакль окончен, занавес, finita la comedia!
Кто-то сейчас вздохнет с облегчением — наконец-то закрыли ура! Но все же больше будет тех, кто с сожалением не найдет в 23:00 на канале ТНТ реалии шоу "Дом-2", не услышит больше привычный мотив "15 клевых"
Нас много ругали, проклинали, угрожали, но и защищали, и любили, и хвалили, а главное — смотрели и сопереживали!
И знаете что? За эти 17 лет я ни разу не встретила того, кому было все равно на "Дом-2"! У каждого всегда было свое, особое мнение, как можно и как нельзя, что должно быть, а чего нет!

Бородина поблагодарила поклонников "Дома-2" за преданность к шоу:

Спасибо вам за все эти годы!
Спасибо за вашу любовь и преданность!
Расставаться всегда грустно!
Но мы не прощаемся — это не наш метод! Мы всегда говорим до свидания, до новых встреч!
И... мы счастливы!!

Не осталась в стороне и Ксения Собчак, которая 14 лет назад пришла на кастинг в "Дом", успешно прошла его и стала ведущей:

Эта моя первая телевизионная работа, и я всегда с теплом и любовью вспоминаю то время! Я ходила безуспешно на кастинги, меня не взял Эрнст на "Фабрику Звезд" (пела я и тогда отвратительно), не взяли вести "Афишу" — я соревновалась с Таней Арно и в финальном туре выбрали ее, а я рыдала крокодильими слезами. Но взяли в "ДОМ-2". Настоял лично Валерий Комиссаров ("в ней что-то есть, она смешная какая-то, но при этом стерва"). Но я всегда считала, что "дайте просто за ручку подержаться, а дверь я сама выломаю"

По словам Ксении, она счастлива, что смогла прикоснуться к эпохе "Дома-2". Благодаря работе в проекте звезде посыпалось много предложений о сотрудничестве.

Как известно, одной из причин снятия "Дом-2" с эфира ТНТ является нежелание публики смотреть шоу и отказ рекламодателей от сотрудничества.

Источник: hochu.ua

"Дом-2" закрывают реакция ведущих телеведущая шоу Николай Басков Светлана Хоркина Ксения Собчак Ксения Бородина Ольга Бузова Дом 2 ТНТ
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