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Общество / Стиль жизни

Ида Галич разводится. Конец семейной идилии?

14:20 21.12.2020 Фото: instagram.com/p/CGuy_fLJsV3
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Преданные поклонники в курсе, что Ида и Алан познакомились осенью 2017-го в ночном клубе, в очереди в туалет, как бы банально это ни было. А уже в 2018 году сыграли свадьбу.

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Похоже, в отношениях пары далеко не все так гладко, как может показаться

Пока в Сети обсуждают причину ссоры Галич и Ивлеевой, харизматичная Ида напомнила о себе новостями. Правда, тревожными. Почему в Сети говорят о расставании Иды Галич и Алана Басиева, читайте в нашем материале.

Преданные поклонники в курсе, что Ида и Алан познакомились осенью 2017-го в ночном клубе, в очереди в туалет, как бы банально это ни было. А уже в 2018 году сыграли свадьбу. Свидетельством их счастья стал сын Леон, которому скоро будет годик.

Но, похоже, в отношениях пары далеко не все так гладко, как может показаться.

Так, в последние несколько месяцев в Сети регулярно появляется информация о расставании Иды Галич и Алана Басиева, но сегодня звезда Инстаграм сама дала почву для многочисленных разговоров.

Так, отвечая на вопросы в сториз, Галич озвучила, в каких сейчас отношениях находится с мужем. Далее пунктуация и орфография автора сохранены.

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Публикация от ИДА ГАЛИЧ / ИДА БАСИЕВА (@galichida)

Ребятки, этот год был реально сложным. Я понимаю, что я сама позвала вас в свою спальню, в свою личную жизнь в тот момент, когда вывалила на вас все свое счастье в виде свадьбы и т.д. И глупо на моем месте кричать о том, чтобы вы эту тему оставили в покое. Отвечаю: у нас все хорошо. У каждого по-своему на сколько сейчас это возможно. У нас в жизни новый этап, у каждого свой.

Этот ответ Иды Галич заставил волноваться поклонников. А ведь пара сейчас строит большой дом для своего семейства. Неужели не за горами новости о разводе?

Источник: hochu.ua

звезда инстаграм отношения поклонники расставание с мужем Ида Галич Алан Басиев Instagram
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