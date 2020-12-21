Как правильно загадать желание на зимнее солнцестояние 21 декабря 2020 года

Для того, чтобы загадать желание, которое обязательно сбудется, нужно в день зимнего солнцестояния провести очень простой ритуал.

Это день, когда начинается астрономическая зима, которая продлится до весеннего равноденствия

Зимнее солнцестояние в 2020 году принесет редкую возможность исполнить свою мечту. А мы расскажем, как загадать желание так в этот день, чтобы оно точно сбылось.

Зимнее солнцестояние 2020 произойдет 21-22 декабря. Это день, когда начинается астрономическая зима, которая продлится до весеннего равноденствия. Также в этот день будет самая длинная ночь и самый короткий день в году.

Народ испокон веков верил, что день зимнего солнцестояния — это день магии и волшебства, когда особенно сильна магия солнца. Поэтому в этот день принято загадывать желания, ведь они точно вскоре сбудутся.

Есть простой способ, как загадать желание в зимнее солнцестояние 2020.

Как загадать желание на зимнее солнцестояние 2020

Для того, чтобы загадать желание, которое обязательно сбудется, нужно в день зимнего солнцестояния провести очень простой ритуал.

22 декабря нужно взять два листа бумаги. На одном из них написать все то плохое, чтобы было в прошлом году, все то плохое, от чего тебе хочется избавиться. А на втором листе напиши свои желания. Их может быть несколько небольших, либо же одно, но существенное, масштабное.

Возьми две белые крупные свечи. Зажги и поставь на стол перед собой.

Сначала нужно избавиться от плохого. Потому возьми лист с тем, от чего ты хочешь избавиться, скомкай в ладони и скажи: «Прощайте, горести, не возвращайтесь, ко мне дорогу забывайте и жизнь мою покидайте. Да будет так!»

Листок с горестями нужно сжечь в одной свече, свечу потушить и убрать, а пепел собрать и смыть в канализацию. Так происходит отпущение дурного и избавление от старого и ненужного.

Второй листок с желанием нужно положить под вторую свечу и сказать слова: «Зимний солнцестой мое желание исполняет, мне счастье приносит да благословляет. Все, о чем попрошу, исполнит да выполнит. Да будет так!»

Листочек нужно оставить лежать под свечей, пока она не догорит. Потом его нужно убрать в укромное место и хранить, пока желание не исполнится.

Этот простой способ, как загадать желание в зимнее солнцестояние 2020 исполнит мечту в течение полугода до весеннего солнцестояния.

Источник: clutch.ua