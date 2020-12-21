21.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Как правильно загадать желание на зимнее солнцестояние 21 декабря 2020 года

07:50 21.12.2020 Фото: pixabay.com
0

Для того, чтобы загадать желание, которое обязательно сбудется, нужно в день зимнего солнцестояния провести очень простой ритуал.

% name% title
Это день, когда начинается астрономическая зима, которая продлится до весеннего равноденствия

Зимнее солнцестояние в 2020 году принесет редкую возможность исполнить свою мечту. А мы расскажем, как загадать желание так в этот день, чтобы оно точно сбылось.

Зимнее солнцестояние 2020 произойдет 21-22 декабря. Это день, когда начинается астрономическая зима, которая продлится до весеннего равноденствия. Также в этот день будет самая длинная ночь и самый короткий день в году.

Народ испокон веков верил, что день зимнего солнцестояния — это день магии и волшебства, когда особенно сильна магия солнца. Поэтому в этот день принято загадывать желания, ведь они точно вскоре сбудутся.

Есть простой способ, как загадать желание в зимнее солнцестояние 2020.

Как загадать желание на зимнее солнцестояние 2020

Для того, чтобы загадать желание, которое обязательно сбудется, нужно в день зимнего солнцестояния провести очень простой ритуал.

22 декабря нужно взять два листа бумаги. На одном из них написать все то плохое, чтобы было в прошлом году, все то плохое, от чего тебе хочется избавиться. А на втором листе напиши свои желания. Их может быть несколько небольших, либо же одно, но существенное, масштабное.

Возьми две белые крупные свечи. Зажги и поставь на стол перед собой.

Сначала нужно избавиться от плохого. Потому возьми лист с тем, от чего ты хочешь избавиться, скомкай в ладони и скажи: «Прощайте, горести, не возвращайтесь, ко мне дорогу забывайте и жизнь мою покидайте. Да будет так!»

Листок с горестями нужно сжечь в одной свече, свечу потушить и убрать, а пепел собрать и смыть в канализацию. Так происходит отпущение дурного и избавление от старого и ненужного.

Второй листок с желанием нужно положить под вторую свечу и сказать слова: «Зимний солнцестой мое желание исполняет, мне счастье приносит да благословляет. Все, о чем попрошу, исполнит да выполнит. Да будет так!»

Листочек нужно оставить лежать под свечей, пока она не догорит. Потом его нужно убрать в укромное место и хранить, пока желание не исполнится.

Этот простой способ, как загадать желание в зимнее солнцестояние 2020 исполнит мечту в течение полугода до весеннего солнцестояния.

Источник: clutch.ua

загадать желание зимнее солнцестояние ритуал способ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будете загадывать желание сегодня?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новую выплату для детей до 18 лет анонсировал депутат Госдумы Олег Шеин
09:00 21-12-2020
Новую выплату для детей до 18 лет анонсировал депутат Госдумы Олег Шеин
Новогодняя сказка в Бутике цветов "Прованс" ждет вас!
08:55 21-12-2020
Новогодняя сказка в Бутике цветов
Молитва для чтения в День зимнего солнцестояния 21 декабря 2020 года: Что делать в самую длинную ночь года сегодня?
08:50 21-12-2020
Молитва для чтения в День зимнего солнцестояния 21 декабря 2020 года: Что делать в самую длинную ночь года сегодня?
Столкнулся с предательством на работе директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
08:45 21-12-2020
Столкнулся с предательством на работе директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Благоустройство и круглогодичное обслуживание мест захоронений
08:35 21-12-2020
Благоустройство и круглогодичное обслуживание мест захоронений
Коронавирус мутирует: Новый штамм вируса выявили в Великобритании
08:30 21-12-2020
Коронавирус мутирует: Новый штамм вируса выявили в Великобритании
С Днем зимнего солнцестояния красивые поздравления в самое сердце 21 декабря 2020 года
08:20 21-12-2020
С Днем зимнего солнцестояния красивые поздравления в самое сердце 21 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 21 декабря 2020 года для всех знаков зодиака
08:10 21-12-2020
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 21 декабря 2020 года для всех знаков зодиака
Как правильно загадать желание на зимнее солнцестояние 21 декабря 2020 года
07:50 21-12-2020
Как правильно загадать желание на зимнее солнцестояние 21 декабря 2020 года
БердскЗима пришла: Прогноз погоды на 21 декабря в Бердске
07:47 21-12-2020
Зима пришла: Прогноз погоды на 21 декабря в Бердске