Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 21 декабря 2020 в России и мире

Список праздников России и мира 21 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

День горячего шоколада 21 декабря

• День зимнего солнцестояния (Winter Solstice)

• День горячего шоколада

• День пожимания лап



• День рождения баскетбола• День рождения кроссворда• Праздник середины зимы «Йоль» (Yule)• День повара японской кухни• День принятия Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации• День памяти преподобного Патапия Фивского• Праздник пророка Заратустры• День работника производственно-технических служб уголовно-исполнительной системы РФ• Global Orgasm Day• День жареных креветок (National French Fried Shrimp Day) - США• День киви (National Kiwi Fruit Day) - США• День благодарности миниатюрным девушкам (National Short Girl Appreciation Day) - США• День учителя - Израиль• День памяти бездомных людей (National Homeless Person`s Memorial Day) - США• День коктейля «Кокито» (National Coquito Day) - США• День святого Томаса - Финляндия, Нидерланды, Гватемала• Шаб-е Ялда - Иран • День вооружённых сил - Филиппины• День памяти первого президента - Туркменистан• Панча Ганапати (Pancha Ganapati) - Индия• Праздник Дунчжи (Dongzhi Festival) - Китай• День Сан-Томе - Сан-Томе и Принсипи• Именины у Анфисы, Кирилла, Потапия, Виктории, Сергея• Анфиса Рукодельница (Патапий)

Важные даты

1891 в Спрингфилдском колледже 18 студентов провели первую в истории игру в баскетбол.

1898 Пьер и Мари Кюри открыли радий.

1899 в России вышел первый номер журнала «Огонёк».

1925 в Москве состоялась премьера фильма «Броненосец „Потёмкин“».

1937 премьера первого полнометражного мультфильма Уолта Диснея «Белоснежка и семь гномов».

1939 начало производственной деятельности одной из крупнейших судостроительных верфей России – завода № 402 (ныне ОАО "ПО «Севмаш»").

1953 открыта Сталиногорская детская железная дорога.

1965 в СССР произведён запуск ИСЗ «Космос-101».



1966 СССР осуществил успешный запуск межпланетной станции «Луна-13».1984 СССР осуществил успешный запуск межпланетной станции «Вега-2» для исследования планет Солнечной системы.1988 первый полёт самолёта Ан-225 «Мрия».1991 упразднение СССР и создание Содружества Независимых Государств.1994 принят Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».2007 открытие автозавода «Toyota Motor Corporation» в Санкт-Петербурге.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend