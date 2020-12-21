Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 21 декабря 2020 в России и мире

• День зимнего солнцестояния (Winter Solstice)
• День горячего шоколада
• День пожимания лап
• День рождения кроссворда
• Праздник середины зимы «Йоль» (Yule)
• День повара японской кухни
• День принятия Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации
• День памяти преподобного Патапия Фивского
• Праздник пророка Заратустры
• День работника производственно-технических служб уголовно-исполнительной системы РФ
• День жареных креветок (National French Fried Shrimp Day) - США
• День киви (National Kiwi Fruit Day) - США
• День благодарности миниатюрным девушкам (National Short Girl Appreciation Day) - США
• День учителя - Израиль
• День памяти бездомных людей (National Homeless Person`s Memorial Day) - США
• День коктейля «Кокито» (National Coquito Day) - США
• День святого Томаса - Финляндия, Нидерланды, Гватемала
• День памяти первого президента - Туркменистан
• Панча Ганапати (Pancha Ganapati) - Индия
• Праздник Дунчжи (Dongzhi Festival) - Китай
• День Сан-Томе - Сан-Томе и Принсипи
• Именины у Анфисы, Кирилла, Потапия, Виктории, Сергея
• Анфиса Рукодельница (Патапий)
Важные даты
1891 в Спрингфилдском колледже 18 студентов провели первую в истории игру в баскетбол.
1898 Пьер и Мари Кюри открыли радий.
1899 в России вышел первый номер журнала «Огонёк».
1925 в Москве состоялась премьера фильма «Броненосец „Потёмкин“».
1937 премьера первого полнометражного мультфильма Уолта Диснея «Белоснежка и семь гномов».
1939 начало производственной деятельности одной из крупнейших судостроительных верфей России – завода № 402 (ныне ОАО "ПО «Севмаш»").
1953 открыта Сталиногорская детская железная дорога.
1965 в СССР произведён запуск ИСЗ «Космос-101».
1984 СССР осуществил успешный запуск межпланетной станции «Вега-2» для исследования планет Солнечной системы.
1988 первый полёт самолёта Ан-225 «Мрия».
1991 упразднение СССР и создание Содружества Независимых Государств.
1994 принят Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
2007 открытие автозавода «Toyota Motor Corporation» в Санкт-Петербурге.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend