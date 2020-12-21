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День пророка Заратуштры празднуется 21 декабря 2020 года: Чему учил пророк и какие традиции праздника

09:50 21.12.2020 Фото: pixnio.com
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По зороастрийским обычаям, в эту ночь пекут ржаные лепешки, закладывают в них бумажки с гадательными текстами — гатами.

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В день зимнего солнцестояния после выхода Солнца из 30 градуса Стрельца отмечают праздник пророка Заратуштры

Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 21 декабря.

В день зимнего солнцестояния после выхода Солнца из 30 градуса Стрельца отмечают праздник пророка Заратуштры.

Он проповедовал единобожие впервые в истории человечества. Заратуштра учил, что есть только один Бог — Ахура Мазда — к кому человечество должно направить просьбы, ходатайства и выражать благодарность.

Ахура Мазда означает «Мудрый Владыка». Он — мягкий и милосердный Бог, который всегда желает и готов помочь человечеству. Ахура Мазда не вмешивается в работу Законов Природы, которую он сам создал и привел в движение. Мудрый Владыка завещал людям быть очень внимательными и всегда рождать хорошие мысли, слова и совершать благородные дела.

По его учению, жизнь нашего мироздания есть результат взаимодействия двух разнонаправленных сил, или духов добра и зла, названных Спента и Ангра, управляющих движением на всех уровнях в мире.

По зороастрийским обычаям, в эту ночь пекут ржаные лепешки, закладывают в них бумажки с гадательными текстами — гатами.

Поют гимны в честь Заратуштры. Зажигают 17 огней — по числу его учеников.

Источник: calend.ru

21 декабря 2020 история праздник Праздник пророка Заратуштры
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