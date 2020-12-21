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Какой церковный праздник сегодня? Можно ли работать 21 декабря 2020 года?

07:20 21.12.2020 Фото: pxhere.com
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На Анфису всем девушкам на Руси полагалось заниматься рукоделием: прясть, ткать, шить, вышивать.

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На Анфису всем девушкам на Руси полагалось заниматься рукоделием
Сюжет: Православные обряды
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Молитва для чтения в День зимнего солнцестояния 21 декабря 2020 года: Что делать в самую длинную ночь года сегодня?Какой церковный праздник сегодня? Можно ли работать 21 декабря 2020 года?Ещё 538 новостей

Дата по старому стилю: 8 декабря.
В этот день поминают святую Анфису Римскую, которая пострадала за христианскую веру в 5 веке. Анфиса была женой римского сановника и исповедовала христианство (согласно преданию, ее крестил святитель Амвросий Медиоланский, память которого отмечается накануне). Однажды супруга градоначальника предложила ей принять арианское крещение (арианское учение отрицало единство Бога-отца и Иисуса Христа). Анфиса отказалась и по навету женщины была сожжена на костре.

На Анфису всем девушкам на Руси полагалось заниматься рукоделием: прясть, ткать, шить, вышивать. Делать это желательно было в одиночестве, а если не получалось или не хотелось уединяться — проводить специальные обряды от порчи. «На Анфису девка шьет, но лишний глаз при том шитье — на сглаз», — говорили в народе и советовали молодым рукодельницам обвить вокруг запястья шелковую нить, чтобы не уколоть пальцев иглой. Этот же обряд защищал от зевоты и икоты.

Магической силой обладала и сама вышивка, в которой нередко зашифровывали разного рода символы. Так, ромбы на полотенцах обозначали плодородие; круглые розетки и крестообразные фигуры на одежде охраняли ее владельца от несчастий. В традиционных узорах русской вышивки встречаются также изображения солнца, деревьев, птиц, олицетворяющих жизненные силы природы. Русские люди верили в их силу, считая, что они принесут в дом достаток и благополучие.

Именины в этот день
Анфиса, Виктория, Кирилл, Сергей

Источник: calend.ru

21 декабря 2020 Анфиса Рукодельница запреты дня именины история праздник
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