Сегодня, 21 декабря - День святого Томаса в Нидерландах: Обычаи и традиции дня

Ночь с 21 декабря на 22 декабря — самая длинная в году, она получила название «ночи двух хлебов».

Последнего пришедшего в школу будут дразнить «сонным Томасом»

День святого Томаса отмечается в Голландии 21 декабря — в самый короткий и самый темный день в году. Этот день является последним днем занятий в школе перед Рождественскими каникулами.

В этот день в школах распространена очень забавная традиция: 21 декабря все ученики стараются как можно раньше прийти на занятия. Каждый приходящий пишет на классной доске свое имя. А того ученика, чье имя появится в этом списке последним, весь день будут дразнить «сонным Томасом». Знай, что в такой день просто стыдно долго спать!

Даже учителя боятся опоздать в школу в этот день. И дело не в нареканиях со стороны начальства, а из опасения прослыть тем самым «сонным Томасом» для своих учеников.

Обычно к этому дню заканчиваются все основные приготовления к Рождеству. Поскольку традиционное поверье гласит, что Рождество приходит вместе со святым Томасом.

Ночь с 21 декабря на 22 декабря — самая длинная в году, она получила название «ночи двух хлебов». В эту ночь успевают дойти две очереди выпечки. Примечательно, что в эту же ночь из печей выходит знаменитый черный рождественский хлеб в форме звезды.

Источник: calend.ru