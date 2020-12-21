Можно ли фотографировать спящих людей? Что будет, если фотографировать спящего ребенка?

Малыша очень просто сглазить – достаточно плохому человеку только подумать об этом. Именно поэтому фото новорожденных малышей даже в Сеть выкладывать не стоит – нужно, чтобы он немножко подрос.

Почему нельзя фотографировать спящих людей, какая в этом может быть мистика, и тем более – с негативным подтекстом

Почему нельзя фотографировать спящих людей, какая в этом может быть мистика, и тем более – с негативным подтекстом. Фотоаппарат был изобретён в 1820 году, и это стало переломным моментом не только в жизни художников, но и любого человека. Консерваторы были в ужасе – они боялись технического прогресса, и потому фотография для них ассоциировалась с мистикой. А самое распространённое суеверие – это то, что спящего человека фотографировать нельзя.

Фотографировать спящих людей нельзя из-за параллельной Вселенной

Вера в то, что душа спящего человека покидает тело и странствует по другим мирам, существует и сегодня. Так вот считается, что щелчок фотоаппарата может захлопнуть тот самый канал, по которому душа может вернуться в тело, и тогда всё – жизнь в тело не вернётся.

Понятно, что первые модели фотоаппаратов и вспышку имели яркую, и звук щелчка у них был сильным, так что от внезапного пробуждения из-за такого снимка можно было и заикой на всю жизнь остаться. К тому же раньше больше верили в то, что человека легко сглазить, и легче всего – сонного: порчу там навести или как-то по-другому навредить телу и душе. То есть объектив фотоаппарата часто сравнивали с воротами, ведущими в мир злых духов.

Сегодня фотосъёмка – это совсем не то, что было в 1820 году, однако мнение некоторых людей с тех пор не изменилось, и наши современники продолжают верить в то, что фото спящего человека может ему каким-то образом навредить.

Эксперты рекомендуют людям, придерживающимся такого мнения, действительно не фотографировать спящего, потому что за всё в ответе энергетика человека, и если подобный негатив каким-то образом передать спящему, то он действительно может внезапно проснуться и испугаться. А это ничем хорошим не закончится.

Фотография спящего человека ассоциируется с мёртвым человеком

Такую версию подкинули европейцы. У них с появлением первых фотоаппаратов, фото было доступно только богатым лицам, а их обычаи на то время отличались особой экстравагантностью.

Умершего человека в Европе принято было одевать во всё лучшее и фотографировать. Причём не просто так, а за обеденным столом. Россияне такую традицию не поддерживали, но спящего человека тоже не фотографировали, хоть и не поэтому.

Если спит девушка

Фото спящей девушки, если ей его показать, испортит ей настроение надолго, и почему – скоро станет понятно. Фотографу кажется, что снимок прекрасен, всё чётко и красиво, однако он не взглянул на него глазами девушки.

Она ведь на снимке без макияжа, да и вообще – в такой позе видно, какая она толстая. А если фотограф посмеет опубликовать снимок в Сети, не согласовав это с девушкой, он рискует нарваться на большой скандал.

Почему нельзя фотографировать спящего ребёнка

Спящий ребёнок – прекраснее этого, наверное, нет ничего на свете. И руки так и тянутся за фотоаппаратом, чтобы запечатлеть это прекрасное мгновение. Но, как оказалось, нужно сто раз подумать, прежде чем сделать подобный снимок. Если испугается его Ангел-хранитель, малыш будет слаб здоровьем, и в жизни его будут ждать сплошные неудачи.

В случае если родители состоятельные, то они, безусловно, могут обеспечить своему чаду безбедное будущее. Но всё равно – рисковать не стоит, ведь малыш гораздо уязвимее взрослого человека к воздействию негативной энергетики, а тем более малыш, который спит.

Малыша очень просто сглазить – достаточно плохому человеку только подумать об этом. Именно поэтому фото новорожденных малышей даже в Сеть выкладывать не стоит – нужно, чтобы он немножко подрос.

Если фото малыша хочется сделать, например, для семейного альбома, а не для чужих глаз, тогда следует хотя бы исключить громкость от шума затвора и слишком яркую вспышку камеры.

Удачно сделанные снимки малышей действительно долгие годы могут радовать родителей, да и самих подросших детей. И лучше всего всё-таки пригласить для такой фотосессии профессионала – он знает, как всё сделать правильно, и с проснувшимся ребёнком также найдёт общий язык.

Фотографировать или нет спящих людей, правда у всех разная

Каждый взрослый человек сам для себя решает, можно делать снимок спящего человека или нельзя. Он сам для себя определяет приоритеты: верит он в древние мифы или легенды или не верит. Верит – фотоаппарату не место в комнате, где спит человек. Не верит – он будет фотографировать спящего, хотя всё равно постарается сделать это тихонько, чтобы спящий не проснулся.

В любом случае лучше спросить согласия на сонную «фотосессию» у человека, которого собрались фотографировать – так можно избавить себя от целого ряда проблем. И, безусловно, не стоит делать снимки человека, уснувшего на рабочем месте. Если подобные кадры окажутся в поле зрения его начальства, ему точно не поздоровится, а потом – и самому фотографу. И магия здесь уже будет совершенно ни при чём.

Источник: rsute.ru