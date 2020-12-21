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С Днем зимнего солнцестояния красивые поздравления в самое сердце 21 декабря 2020 года

08:20 21.12.2020 Фото: pixnio.com
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У китайцев зимнее солнцестояние считается счастливым временем, потому что олицетворяет мужскую силу природы и начало нового годового цикла. А древние славяне в этот день праздновали свой Новый год и День Рождения Солнца.

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21 или 22 декабря — самый короткий день в году, на смену которому приходит самая длинная ночь

21 или 22 декабря — самый короткий день в году, на смену которому приходит самая длинная ночь. Но это, если речь идет о северном полушарии, в котором мы и проживаем. Для астрономов это начало зимы, хотя оптимисты, наоборот, вполне обоснованно считают, что со дня зимнего солнцестояния все медленно, но верно приближаются к лету. Ведь уже со следующего утра день начнет по чуть-чуть прибывать.

У китайцев зимнее солнцестояние считается счастливым временем, потому что олицетворяет мужскую силу природы и начало нового годового цикла. А древние славяне в этот день праздновали свой Новый год и День Рождения Солнца. Пирог, который пекли в этот день, напоминал по форме то же Солнце. Разводился огромный костер, пламя которого взлетая ввысь призывало солнце начать свою работу.

***

Сегодня день короткий самый,
А ночь бездонная — длинна,
День зимнего солнцестояния
Отметит вся наша страна.

Я вам желаю в день волшебный,
Что сбылись ваши все мечты,
Чтоб этой ночью бесконечной
Вы достучались до звезды.

***

В день солнцестояния
Я желаю счастья,
Чтоб ушли все беды,
Горести, ненастья.

Солнце пусть осветит
Позитивом жизнь,
Ты не падай духом

И всегда держись.

В день волшебный этот
Загадай желания,
Пожелаю нынче
Только процветания.

***

Солнцестоянье зимнее пришло,
С чем я тебя и поздравляю!

Живет в сердечке пусть тепло,
Любовь и радость окружают.

Успех умножит пусть доход
И светлым будет настроенье,
Душа от счастья пусть поет,
Не иссякает вдохновенье.

***

День сегодня ночи равен,

Дольше будет уж светло,
Я хочу, чтоб солнцестояние
Вам лишь радость принесло.

Пусть откроет цикл новый
Череду больших побед,
Даже зимним солнцем этим
Будет каждый пусть согрет.

***

Столь короткий зимний денек —
День зимнего солнцестояния!
Мы сегодня зажжем огонек,
Вместо солнечного сияния!

Свет прогонит тьму черную прочь,
Так что, мрака не стоит бояться!
Переждем эту длинную ночь,
А потом будет день прибавляться!

***

День зимнего солнцестояния —
Встречается лето с зимой,
Пускай никогда не кончается
Стремительный график земной.

Веселого нынче вам праздника
Хочу вам сейчас пожелать,
Тепло, доброту, понимание

В душе всегда сохранять.

***

Карачуна сейчас встречаем,
Солнцестоянье отмечаем,
В день удивительно короткий
Желаю сказочной погодки!

Пусть снег сияющий искрится,
На ветви иней вновь ложится,

Но теплота не покидает,
В душе красиво расцветает!

***

Блестят снежинки, словно звёзды
Под солнца ясными лучами,
Белым-бело всё, даже воздух
Потрогать хочется руками.

Солнцестояние сегодня,

День с ночью борются на равных,
Пусть это чудо ежегодно
Нам радость дарит постоянно!

***

Сегодня ночь длиннее дня,
Спешит к нам в гости Коляда,
Ты поздравок мой прими,
Желаю, чтоб сбылись мечты!

Зимы тебе желаю снежной,
Пусть оправдаются надежды,
Пусть счастье в дом к тебе придет,
И все плохое отойдет!

***

Карачун из норы выползает
И старательно ночь удлиняет,
Вновь свирепствуют бури-медведи,

Их пугаются малые дети!

Знай, пройдет эта зимняя стужа,
Превратится весною снег в лужи,
Наступила зимы середина,
Значит, есть для веселья причина!

Источник: pozdravok.ru

21 декабря 2020 день зимнего солнцестояния поздравления смс
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