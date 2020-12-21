С Днем зимнего солнцестояния красивые поздравления в самое сердце 21 декабря 2020 года

У китайцев зимнее солнцестояние считается счастливым временем, потому что олицетворяет мужскую силу природы и начало нового годового цикла. А древние славяне в этот день праздновали свой Новый год и День Рождения Солнца.

21 или 22 декабря — самый короткий день в году, на смену которому приходит самая длинная ночь

21 или 22 декабря — самый короткий день в году, на смену которому приходит самая длинная ночь. Но это, если речь идет о северном полушарии, в котором мы и проживаем. Для астрономов это начало зимы, хотя оптимисты, наоборот, вполне обоснованно считают, что со дня зимнего солнцестояния все медленно, но верно приближаются к лету. Ведь уже со следующего утра день начнет по чуть-чуть прибывать.

У китайцев зимнее солнцестояние считается счастливым временем, потому что олицетворяет мужскую силу природы и начало нового годового цикла. А древние славяне в этот день праздновали свой Новый год и День Рождения Солнца. Пирог, который пекли в этот день, напоминал по форме то же Солнце. Разводился огромный костер, пламя которого взлетая ввысь призывало солнце начать свою работу.

***

Сегодня день короткий самый,

А ночь бездонная — длинна,

День зимнего солнцестояния

Отметит вся наша страна.

Я вам желаю в день волшебный,

Что сбылись ваши все мечты,

Чтоб этой ночью бесконечной

Вы достучались до звезды.

***

В день солнцестояния

Я желаю счастья,

Чтоб ушли все беды,

Горести, ненастья.

Солнце пусть осветит

Позитивом жизнь,

Ты не падай духом



И всегда держись.

В день волшебный этот

Загадай желания,

Пожелаю нынче

Только процветания.

***

Солнцестоянье зимнее пришло,

С чем я тебя и поздравляю!



Живет в сердечке пусть тепло,Любовь и радость окружают.

Успех умножит пусть доход

И светлым будет настроенье,

Душа от счастья пусть поет,

Не иссякает вдохновенье.

***

День сегодня ночи равен,



Дольше будет уж светло,Я хочу, чтоб солнцестояниеВам лишь радость принесло.

Пусть откроет цикл новый

Череду больших побед,

Даже зимним солнцем этим

Будет каждый пусть согрет.

***

Столь короткий зимний денек —

День зимнего солнцестояния!

Мы сегодня зажжем огонек,

Вместо солнечного сияния!

Свет прогонит тьму черную прочь,

Так что, мрака не стоит бояться!

Переждем эту длинную ночь,

А потом будет день прибавляться!

***

День зимнего солнцестояния —

Встречается лето с зимой,

Пускай никогда не кончается

Стремительный график земной.

Веселого нынче вам праздника

Хочу вам сейчас пожелать,

Тепло, доброту, понимание



В душе всегда сохранять.

***

Карачуна сейчас встречаем,

Солнцестоянье отмечаем,

В день удивительно короткий

Желаю сказочной погодки!

Пусть снег сияющий искрится,

На ветви иней вновь ложится,



Но теплота не покидает,В душе красиво расцветает!

***

Блестят снежинки, словно звёзды

Под солнца ясными лучами,

Белым-бело всё, даже воздух

Потрогать хочется руками.

Солнцестояние сегодня,



День с ночью борются на равных,Пусть это чудо ежегодноНам радость дарит постоянно!

***

Сегодня ночь длиннее дня,

Спешит к нам в гости Коляда,

Ты поздравок мой прими,

Желаю, чтоб сбылись мечты!

Зимы тебе желаю снежной,

Пусть оправдаются надежды,

Пусть счастье в дом к тебе придет,

И все плохое отойдет!

***

Карачун из норы выползает

И старательно ночь удлиняет,

Вновь свирепствуют бури-медведи,



Их пугаются малые дети!

Знай, пройдет эта зимняя стужа,

Превратится весною снег в лужи,

Наступила зимы середина,

Значит, есть для веселья причина!

Источник: pozdravok.ru