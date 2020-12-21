С Днем зимнего солнцестояния красивые поздравления в самое сердце 21 декабря 2020 года

21 или 22 декабря — самый короткий день в году, на смену которому приходит самая длинная ночь. Но это, если речь идет о северном полушарии, в котором мы и проживаем. Для астрономов это начало зимы, хотя оптимисты, наоборот, вполне обоснованно считают, что со дня зимнего солнцестояния все медленно, но верно приближаются к лету. Ведь уже со следующего утра день начнет по чуть-чуть прибывать.
У китайцев зимнее солнцестояние считается счастливым временем, потому что олицетворяет мужскую силу природы и начало нового годового цикла. А древние славяне в этот день праздновали свой Новый год и День Рождения Солнца. Пирог, который пекли в этот день, напоминал по форме то же Солнце. Разводился огромный костер, пламя которого взлетая ввысь призывало солнце начать свою работу.
***
Сегодня день короткий самый,
А ночь бездонная — длинна,
День зимнего солнцестояния
Отметит вся наша страна.
Я вам желаю в день волшебный,
Что сбылись ваши все мечты,
Чтоб этой ночью бесконечной
Вы достучались до звезды.
***
В день солнцестояния
Я желаю счастья,
Чтоб ушли все беды,
Горести, ненастья.
Солнце пусть осветит
Позитивом жизнь,
Ты не падай духом
В день волшебный этот
Загадай желания,
Пожелаю нынче
Только процветания.
***
Солнцестоянье зимнее пришло,
С чем я тебя и поздравляю!
Любовь и радость окружают.
Успех умножит пусть доход
И светлым будет настроенье,
Душа от счастья пусть поет,
Не иссякает вдохновенье.
***
День сегодня ночи равен,
Я хочу, чтоб солнцестояние
Вам лишь радость принесло.
Пусть откроет цикл новый
Череду больших побед,
Даже зимним солнцем этим
Будет каждый пусть согрет.
***
Столь короткий зимний денек —
День зимнего солнцестояния!
Мы сегодня зажжем огонек,
Вместо солнечного сияния!
Свет прогонит тьму черную прочь,
Так что, мрака не стоит бояться!
Переждем эту длинную ночь,
А потом будет день прибавляться!
***
День зимнего солнцестояния —
Встречается лето с зимой,
Пускай никогда не кончается
Стремительный график земной.
Веселого нынче вам праздника
Хочу вам сейчас пожелать,
Тепло, доброту, понимание
***
Карачуна сейчас встречаем,
Солнцестоянье отмечаем,
В день удивительно короткий
Желаю сказочной погодки!
Пусть снег сияющий искрится,
На ветви иней вновь ложится,
В душе красиво расцветает!
***
Блестят снежинки, словно звёзды
Под солнца ясными лучами,
Белым-бело всё, даже воздух
Потрогать хочется руками.
Солнцестояние сегодня,
Пусть это чудо ежегодно
Нам радость дарит постоянно!
***
Сегодня ночь длиннее дня,
Спешит к нам в гости Коляда,
Ты поздравок мой прими,
Желаю, чтоб сбылись мечты!
Зимы тебе желаю снежной,
Пусть оправдаются надежды,
Пусть счастье в дом к тебе придет,
И все плохое отойдет!
***
Карачун из норы выползает
И старательно ночь удлиняет,
Вновь свирепствуют бури-медведи,
Знай, пройдет эта зимняя стужа,
Превратится весною снег в лужи,
Наступила зимы середина,
Значит, есть для веселья причина!
Источник: pozdravok.ru