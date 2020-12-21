Магической красоты поздравления в День зимнего солнцестояния 21 декабря 2020 года

В старину славяне праздновали в этот день приход зимы и начало Нового года. И понятно почему, ведь после самой длинной ночи Солнце словно возрождается, и все дольше остается на небосклоне.

День солнцестояния, который отмечается 21 декабря, всегда был традиционным, и его умели отмечать наши предки

День зимнего солнцестояния – в народе его называют Солнцеворот — бывает 21 или 22 декабря. Он известен уже много сотен лет, так как является особым в календаре, ведь Солнце в этот день находится в самой нижней точке над горизонтом, а в полярных областях вообще не показывается. В старину славяне праздновали в этот день приход зимы и начало Нового года. И понятно почему, ведь после самой длинной ночи Солнце словно возрождается, и все дольше остается на небосклоне. Главным символом этого праздника были костры, они согревали в зимнюю стужу и дарили надежду на возвращение теплых дней, а также каравай – круглый пирог – напоминающий солнце. В этот период важно отбросить все лишнее, ненужное, пустые заботы, привычные мысли. И преисполнившись свежими силами двигаться вперед, к новой жизни, к интересной цели.

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Этот праздник – день солнцестояния, который отмечается 21 декабря, всегда был традиционным, и его умели отмечать наши предки. Они шутили и гуляли, пели разные народные песни и посещали дома родственников, принося им счастья и благословения. Так пускай же и в ваш дом придет радость и веселье! Пускай ваши двери никогда на порог не впускают беду и горе!

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Не стоит сегодня печалиться из-за того, что день слишком короткий, а ночь предстоит темная. холодная и долгая. Давайте лучше поздравим друг друга с этим праздником и пригласим к себе гостей, с которыми будет и веселее, и ночь пройдет быстрее. А завтра новый день озарит наш путь, который обязательно будет счастливым и веселым, на котором вы повстречаем много интересных и внутренне богатых людей.

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В этот зимний короткий день наши предки славно проводили свое время. Они пели песни и играли в колоду. То есть волокли вокруг своего жилища колоду, как бы, собирая, таким образом, все несчастья и горе, которые их посетили в этом году, после чего ее сжигали. Мы, конечно, не будем таким заниматься, но вот может быть стоит пригласить к себе любимого человека и поздравить друг друга с праздником? Вам же, друзья мои, желаю не знать горя и несчастья в следующем году.

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Уже настал этот день, который возрождает нашу землю, дает солнцу новую энергию и силу. В этот самый короткий день года хочется пожелать вам не печалиться, ведь все плохое, как и эта долгая ночь, пройдет, и новое радостное утро озарится солнечными лучиками. Так и морозная, холодная зима уйдет, а на смену ей придет зеленая весна и теплое ласковое лето.

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Так давайте же сегодня, как и наши предки, благословим друг друга на хорошие и добрые дела, и пускай все обиды пройдут, а беды минуют наш дом. Поздравляю всех с этой самой долгой ночью в году. Давайте соберемся все вместе и порадуемся крепкой дружбе, проведем самый короткий день года и весело встретим новое, наступающее светлое и радостное утро!

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Ничего в этом мире не изменилось, ведь, как и несколько веков назад, так и сегодня интересные моменты происходят во время декабрьского солнцестояния, который так и празднуется 21 декабря. Так что в этот очень короткий световой день хочется всем вам пожелать удачи, а также счастья. Поверьте, пройдет ночь и своим светом солнышко вновь озарит нашу жизнь, счастья вам и любви!

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День зимнего солнцестояния самый короткий в году, и темнота очень быстро накроет наш город. Но бояться не стоит, нужно радоваться и праздновать. А вы знаете, что наши предки этот праздник отмечали не один день, а почти всю неделю? Так может и нам стоит возродить славную славянскую традицию и позвать в гости друзей, тогда и темная длинная ночь уже не будет такой долгой!

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Без разряженных людей невозможно себе было представить в старину этот праздничный вечер –зимнее солнцестояние. Они приносили счастье и благословение в каждое жилье, который посещали. Конечно, вам не нужно рядиться, но пройтись по домам друзей и родственников можно, пожелав им удачи и счастья. Будьте же всегда такими яркими и веселыми, умете радоваться тому, что вам приносит новый день!

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Сегодня день солнцестояния, оно возрождает на новый богатый урожай свет и солнце! И мы вам всем желаем, чтобы мир ваш был только праздничным и веселым, приносил смех и цветы. Чтобы вы умели наслаждаться каждым мигом, озаряющим ваш день. Будьте счастливы и любимы, приносите радость своим дорогим и близким, чтобы ни вы, ни они никогда не узнали настоящего горя.

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Наверное, всем нам кажется, что в день зимнего солнцестояния и утро сочнее, и день светит ярче. Это так неспроста, ведь короткий день быстро пробежит, и настанет долгая зимняя и холодная ночь. Но печалиться не нужно, верьте, что в этот момент солнышко перерождается, чтобы подарить нам новые радостные и веселые дни, теплые и упоительные вечера.

Источник: pozdravunchik.ru