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Правительство отправило 750 млн рублей на замену старых лифтов в регионы

13:34 21.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Финансирование поможет регионам заменить не менее 1010 лифтов, отработавших свой срок службы, и поддержит отечественных производителей.

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Деньги будут направлены в регионы

Распоряжение от 18 декабря 2020 года №3397-р

На модернизацию лифтового оборудования в многоквартирных домах до конца 2020 года будет направлено 750 млн рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Финансирование поможет регионам заменить не менее 1010 лифтов, отработавших свой срок службы, и поддержит отечественных производителей.

Деньги будут направлены в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а затем распределены по регионам.

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 16 декабря.

лифты модернизация регионы финансирование Михаил Мишустин Правительство
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