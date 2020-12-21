Какие доплаты к пенсиям будут у московских пенсионеров в 2021 году

Прожиточный минимум московского пенсионера в 2021 году составит 13 тысяч 496 рублей. Получить надбавки могут те пенсионеры, которые в ПФР получают пенсию ниже, чем положено в регионе. Надбавки начисляются автоматически, и не требуют дополнительного оформления.

Выплаты пенсионерам, которые живут в столице боле десяти лет, значительно выше установленного прожиточного минимума

Московские доплаты к пенсии и другие виды социальной поддержки граждан увеличатся на 3,7% согласно постановлению мэра Сергея Собянина. Повышение выплат ожидается уже с 1 января 2021 года.

Что такое московские доплаты к пенсии и кто может их получить

Региональная доплата к пенсии — это специальный вид пособия пенсионерам, начисляется которое из регионального бюджета. Право на получение доплаты имеют все пенсионеры, размер пенсии которых не дотягивает до размера прожиточного минимума пенсионера в том или ином регионе проживания.

В Москве установлены два уровня оценивания качества жизни пенсионера: прожиточный минимум и Городской Социальный Стандарт. ГСС относится к пенсионерам, которые в Москве проживают или имеют место постоянной регистрации более десяти лет.

Выплаты пенсионерам, которые живут в столице боле десяти лет, значительно выше установленного прожиточного минимума. И в 2021 году мэрия не поскупилась на дополнительную индексацию.

Размер московской доплаты к пенсии в 2021 году

В Москве приняли решение дополнительно проиндексировать пенсии и другие виды социальных пособий на 3,7% в 2021 году. Вырастет и уровень прожиточного минимума пенсионеров, и уровень ГСС. Постановление о повышении социальных стандартов накануне подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Прожиточный минимум московского пенсионера в 2021 году составит 13 тысяч 496 рублей. Получить надбавки могут те пенсионеры, которые в ПФР получают пенсию ниже, чем положено в регионе. Надбавки начисляются автоматически, и не требуют дополнительного оформления.

ГСС в Москве в 2021 году составит 20 тысяч 220 рублей. Пенсионеры, которые проживают в столице десять и более лет, имеют право на повышенные доплаты к пенсии: если размер выплат не превышает указанную сумму, то «разницу» перекроют из регионального бюджета.

Для пенсионеров Москвы, проживающих в столице с постоянной регистрацией с 2011 года, минимальный размер пенсии таким образом составит более 20 тысяч рублей. Дополнительные надбавки также начисляются автоматически, без дополнительного оформления путем обращения в органы социальной защиты региона.

Повышение социальных выплат в Москве в 2021 году

На 3,7% в 2021 году вырастут все дополнительные социальные выплаты, положенные гражданам Москвы. Пособия на детей, многодетным семьям и малоимущим гражданам, ветеранам, инвалидам и другим социально-незащищенным категориям граждан будут увеличены с 1 января 2021 года.

Узнать о положенных выплатах, пособиях и надбавках с 1 декабря 2020 года жители столицы и других регионов страны могут не выходя из дома: перечень доступен на сайте Госуслуги. Чтобы узнавать все новости о новых пособиях, при регистрации необходимо заполнить графу личных данных и указать СНИЛС.

В 2021 года в Москве появится дополнительная категория граждан, имеющих право на доплаты к пенсиям и социальным пособиям. Граждане, рожденные в период с сентября 1927 года по сентябрь 1945 года получат статус «ребенка войны», и соответственные надбавки к ежемесячным выплатам. Средний размер доплат составит чуть более 1,5 тысячи рублей.

Выплаты пенсионерам за режим самоизоляции в Москве в 2021 году

Дополнительная поддержка всех московских пенсионеров в период введения ограничений из-за пандемии коронавируса не предусмотрена. Получить компенсацию могут только работающие пожилые граждане — больничный лист им оплачивает Фонд Социального Страхования после получения данных от работодателя или непосредственно от сотрудника.

Неработающие пенсионеры во время второй волны пандемии на компенсацию за неудобства получить не могут, так как самоизоляция необходима им для сохранности здоровья. Не были приняты в Москве и предложения о выплате компенсации за блокировку социальных карт, которая началась в октябре 2020 года, и закончится только после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.

Источник: 1rre.ru