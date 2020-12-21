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Заморозили индексацию военных пенсий и довольствие военных, учитываемого в пенсиях. Приказ президента

14:50 21.12.2020 Фото: pixabay
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Учитываемое при исчислении пенсий денежное довольствие сохранили на его нынешнем уровне – 73,68 процента. Напомним, году тому назад в нашей стране приняли аналогичный закон – он пролонгировал «замораживание» индексации пенсий военных на срок до 1 января 2021-го.

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Действие нормы с 2015 года неоднократно приостанавливали на уровне федерального законодательства

Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под законом, в очередной раз «заморозившим» на текущей отметке денежное довольствие, учитываемое в процессе исчисления пенсионных выплат военнослужащим.

С текстом нового документа можно ознакомиться на страницах официального сайта правовой информации. На срок до 1 января 2022-го в России решено было приостановить действие той нормы, в соответствии с которой размер денежного довольствия необходимо учитывать в процессе исчисления пенсий с 1 января 2012-го на уровне 54-х процентов и с 1 января 2013-го ежегодно на два процента до достижения 100-процентной величины.

Последние новости о военных пенсиях после 1 января 2021 года в России

Учитываемое при исчислении пенсий денежное довольствие сохранили на его нынешнем уровне – 73,68 процента. Напомним, году тому назад в нашей стране приняли аналогичный закон – он пролонгировал «замораживание» индексации пенсий военных на срок до 1 января 2021-го.

В бюджетном комитете Совфеда ранее озвучили следующее замечание к документу: действие нормы с 2015 года неоднократно приостанавливали на уровне федерального законодательства.

«Тем не менее в федеральном законе о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг. предусмотрено с 1 октября 2021 года повышение на 3,7 процента денежного довольствия военнослужащих и иных приравненных к ним категорий граждан, что повлечет соответствующее повышение им пенсий», — следовало из заключения членов профильного комитета Совета Федерации.

Военная пенсия за выслугу лет

Чтобы претендовать на получение военной пенсии за выслугу лет, должно быть удовлетворено одно из следующих условий:

  • срок службы не менее 20 лет на момент увольнения;
  • достижение 45 лет и наличие трудового стажа не менее 25 лет, не меньше 12,5 лет из которых должна составлять военная служба. Уволиться гражданин должен был при этом, достигнув предельного возраста для службы, по состоянию здоровья либо в связи с проведением организационно-штатных мероприятий.

Пенсия «по старости»

После прохождения службы в российской армии многие граждане успевают поработать еще и на «гражданке». Это означает, что работодатели уплачивают за сотрудников страховые взносы, и люди вправе претендовать на начисление пенсий. Условия в данном случае аналогичные, как и для остальных граждан:

  • человек должен достичь пенсионного возраста: 60,5 лет для мужчин и 55,5 – для женщин (в 2020 году);
  • страховой стаж — не менее 11 лет (в 2020 году);
  • наличие определенного количества пенсионных баллов — не менее 18,6 (в 2020 году).

Источник: Пронедра

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