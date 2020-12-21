РПЦ: заявление Байдена, что каждый 8-летний ребенок имеет право сменить пол - кощунственное и за это нужно сажать в тюрьму

Никакой реальной перемены пола на самом деле не происходит, считает митрополит Иларион

В РПЦ считают, что пропаганда смены пола среди детей, а также разрешение на подобные операции является кощунством, такие действия должны быть уголовно наказуемыми. Заявление по этому поводу сделал председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Я воспринимаю заявление Байдена о том, что каждый восьмилетний ребенок имеет право сменить пол, как кощунственное. И я думаю, что людей, которые пропагандируют подобные идеи, следовало бы сажать в тюрьму, потому что с моей точки зрения это преступление - калечить восьмилетнего ребенка или даже 16-летнюю девочку. Они должны, по крайней мере, иметь право вырасти для того, чтобы принимать подобного рода решение", - сказал митрополит в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24". Если человек, сменив пол, передумает, то обратно возвратить его уже невозможно, никакой реальной перемены пола на самом деле не происходит, подчеркнул глава ОВЦС. "Создается только видимость того, что человек начинает принадлежать к другому полу. <...> И для взрослого человека такая операция является ничем иным как уродованием и калечением человека. А подвергать таким операциям детей, я считаю, что это преступление, за которым должно следовать уголовное наказание, так же, как и пропаганда подобного рода операций", - добавил он.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. В понедельник американская коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми Джо Байден станет новым главой государства. По сообщениям ряда российских и зарубежных СМИ, на одном из мероприятий в ратуше к Байдену обратилась мать восьмилетней девочки и рассказала о желании ребенка сменить пол. Она отметила позицию администрации экс-президента Дональда Трампа об ограничении прав трансгендеров. Байден заверил мать, что ее ребенок в праве быть тем, кем пожелает.

Источник: ТАСС