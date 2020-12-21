Коронавирус мутирует: Новый штамм вируса выявили в Великобритании

Мутация коронавируса, по информации ВОЗ, также была зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. Власти ЮАР и Италии тоже сообщили о выявлении в стране нового штамма. Информации о том, возник ли новый вариант вируса в Великобритании или был завезен извне, пока нет.

Коронавирус не отступает

Первой страной, где обнаружили эту мутацию, стала Великобритания. По информации ВОЗ, новый вариант вируса выявили там в сентябре

Власти Великобритании в начале недели сообщили о том, что в стране отмечаются случаи заражения одним из генетических вариантов коронавируса. Что известно об этом штамме, предположительно, возникшем как мутация вируса, и как реагируют в мире на его выявление — в материале ТАСС.

О новом варианте коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый вариант коронавируса выявили в Британии в сентябре.

Позднее мутация коронавируса, по информации ВОЗ, также была зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. Власти ЮАР и Италии тоже сообщили о выявлении в стране нового штамма.

Информации о том, возник ли новый вариант вируса в Великобритании или был завезен извне, пока нет. Ничто также не указывает на то, что против нового варианта вируса не будут действовать вакцины.

Спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро отметил, что мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, не представляет большей опасности для человека, хотя может быть более заразной. Позднее в ВОЗ заявили, что поддерживают тесный контакт с британскими властями по теме нового штамма и пообещали информировать общественность о его характеристиках и любых последствиях, когда больше узнают об этом штамме.

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан заявил, что нет сведений о том, что обнаруженная в некоторых европейских странах мутация коронавируса может быть менее уязвима для вакцины.



Ситуация в Великобритании

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что резкий рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании связан с новым генетическим вариантом коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Однако, по его словам, эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус может быть более смертоносным, чем распространявшийся ранее вариант.



Мутировавший вариант коронавируса был выявлен в Великобритании в сентябре, но широко распространяться стал с середины ноября, говорится в заявлении Службы общественного здравоохранения Англии.В Лондоне и на юго-востоке Англии 19 декабря ввели четвертый (максимальный) уровень угрозы распространения инфекции, что предполагает запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе.

Жители Лондона в массовом порядке стали покидать город после того, как власти объявили об ужесточении ограничений.

В правительстве Великобритании 20 декабря сообщили, что в стране выявили рекордные 35,9 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки.

Чрезвычайный комитет Cobra правительства Великобритании на фоне распространения в стране мутировавшего варианта коронавируса соберется 21 декабря на заседание, посвященное решению ряда стран ограничить транспортное сообщение с королевством. Как указал в воскресенье представитель главы британского кабмина, руководить экстренным совещанием будет лично премьер-министр Борис Джонсон.

Реакция в мире

Нидерланды запретили пассажирское авиасообщение с Британией. Эта мера будет действовать как минимум до 1 января.

Руководство Франции решило приостановить на 48 часов прием авиарейсов из Великобритании.



Израиль приостановил авиарейсы из Великобритании, Дании и ЮАР.

Германия прекращает пассажирское авиасообщение c Великобританией до 31 декабря. Однако на территории ФРГ, по словам властей, нового штамма пока не выявлено.

Италия ввела запрет на въезд из Великобритании. Авиасообщение со всеми британскими аэропортами прекращается до 6 января.

Правительство Литвы приостановило авиарейсы из Великобритании до 31 декабря.

Австрия решила ввести запрет на прилет пассажирских самолетов из Великобритании.

Приостанавливаются полеты из Болгарии в Великобританию и обратно с 21 декабря по 31 января.

Чехия ввела обязательный карантин для прибывающих из Великобритании. Министерство здравоохранения страны позднее сообщило, что республика с понедельника приостановила прием авиарейсов из Великобритании.

В Испании усилят контроль за наличием тестов на коронавирус от прибывающих из Британии. Также правительство призвало Евросоюз выработать скоординированный ответ после выявления в Великобритании новой мутации коронавируса.

Решений по закрытию авиасообщения между Россией и Великобританией пока нет. В "Аэрофлоте" заявили, что не обладают информацией о приостановке авиасообщения с Великобританией.

Минздрав США пока не видит причин для тревоги из-за нового штамма вируса. По словам американского иммунолога Монсефа Слауи, власти США выясняют, есть ли в стране новый генетический вариант коронавируса, но считают, что вакцины, скорее всего, обеспечат защиту от него.

Минздрав Индии проведет срочное совещание в связи с новой мутацией коронавируса, передает NDTV.

Швеция намерена ввести запрет на въезд из Великобритании.

Эстония приостановила авиасообщение с Британией до конца года.

Кипр ввел двухнедельный карантин для авиапассажиров из Великобритании.

Латвия с 21 декабря приостанавливает пассажирское сообщение с Великобританией.

Власти Турции решили временно приостановить полеты из Британии, Дании, Нидерландов и ЮАР.

Источник в Совете ЕС сообщил, что представители стран - членов Евросоюза проведут заседание в режиме онлайн в связи с обнаружением в Великобритании новой мутации коронавируса.

Саудовская Аравия объявила о приостановке международного авиасообщения. Кроме того, временно закрываются въезды через наземные и морские границы. Запрет будет действовать в течение недели с возможностью продления еще на неделю, отметили в министерстве внутренних дел страны.

Швейцарские власти приостановили на неопределенный срок авиасообщение с Великобританией и ЮАР.

Хорватия приостановила осуществление авиарейсов из Великобритании на 48 часов.

Все пассажирские авиаперевозки между Финляндией и Великобританией будут приостановлены с 21 декабря на две недели.

Власти Марокко приняли решение приостановить авиасообщение с Великобританией с вечера 20 декабря.