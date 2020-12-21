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Столкнулся с предательством на работе директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин

08:45 21.12.2020 Фото: Кремлин.ру
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При этом Нарышкин не раскрыл, кем и при каких обстоятельствах было совершено предательство. "Предатель и есть предатель. Ну что о нем рассказывать? Он не достоин этого", - добавил директор СВР.

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Сергей Нарышкин заявил о предательстве

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что лично столкнулся в своей работе с предательством.

"Каждое предательство, это, конечно, тяжелый удар. И надо сказать, я на себе такой удар перенес. В моей личной профессиональной карьере, на моем пути тоже встретился предатель", - сказал он в воскресенье в интервью телеканалу "Звезда".

При этом Нарышкин не раскрыл, кем и при каких обстоятельствах было совершено предательство. "Предатель и есть предатель. Ну что о нем рассказывать? Он не достоин этого", - добавил директор СВР.

Он также рассказал и о возможных причинах, по которым сотрудники разведки идут на такой шаг. "Одна из причин - действительно, в период отбора, в первый период прохождения службы не были выявлены какие-то качества, мотивы какие-то, которые приводят к такому. Это первое. Второе - нельзя исключать, что с годами у сотрудника происходили какие-то внутренние перемены в его сознании, под влиянием тех или иных его личных качеств и обстоятельств, в которых он оказался", - сказал Нарышкин.

20 декабря сотрудники и ветераны спецслужб ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ президента РФ отмечают профессиональный праздник - День работника органов безопасности, а Служба внешней разведки России - еще и вековой юбилей.

20 декабря 1920 года председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) при Совете народных комиссаров РСФСР Феликс Дзержинский подписал приказ о создании в ВЧК Иностранного отдела. Документ выводил внешнюю разведку из подчинения Особого отдела ВЧК и утверждал ее в качестве самостоятельного подразделения советских спецслужб.

интервью. предательство
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