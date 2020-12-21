Двойное пособие на детей от 3 до 7 лет: Нужно ли собирать справки о доходах на повышенное пособие от Путина на январь 2021

В 2020 году, когда впервые было заявлено новое пособие Путиным в марте, для назначения выплаты от родителей требовалось лишь заявление и документы на детей. Доходы проверялись на уровне электронного межведомственного взаимодействия. А как будет в следующем году?

Семьи с детьми могут рассчитывать на повышенное пособие

Придет ли двойное пособие на детей от 3 до 7 лет в январе 2021 года, нужно ли писать новое заявление на пособие и предоставлять справки о доходах - большинство российских семей с детьми интересуют эти вопросы.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", о двойном размере пособия на некоторых детей заявил президент России Владимир Путин 17 декабря во время большой пресс-конференции.

- Для детей 3-7 лет, если в семье доход не дотягивает до одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, предусмотрена выплата в половину прожиточного минимума на каждого ребенка. Мы решили проанализировать ситуацию, посмотреть, как это отражается на доходах семьи, и если не все семьи будут дотягивать до одного ПМ на человека, то с 1 января следующего года, вот через две недели, мы будем платить уже по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка, - сказал президент.

Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" консультант соцзащиты Искитимского района Елена Горбунова, пока никакие нормативные документы об увеличенном размере пособия на детей от 3 до 7 лет с января 2021 года в ведомство не поступили.

- О чем говорить, когда нет указа президента. Соответственно, нет нормативных документов. Те, кто уже обращался за услугой и получает выплату, им не нужно предоставлять документы с 1 января 2021 года. Это пособие назначается на год, на 12 месяцев. Назначение было в мае, как минимум в мае 2021 года не надо никаких документов сдавать. Обращаться не нужно, - сообщила Елена Николаевна.

Кроме того, остается открытым вопрос о предоставлении справок о доходах. В 2020 году, когда впервые было заявлено новое пособие Путиным в марте, для назначения выплаты от родителей требовалось лишь заявление и документы на детей. Доходы проверялись на уровне электронного межведомственного взаимодействия. Очевидно. органам соцзащиты придется проделать огромную работу, чтобы вычислить из всех семей с детьми от 3 до 8 лет самые бедные.

Ждать ли двойное пособие в январе 2021, узнайте в ближайшее время.