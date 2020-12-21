21.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Деньги

Двойное пособие на детей от 3 до 7 лет: Нужно ли собирать справки о доходах на повышенное пособие от Путина на январь 2021

14:25 21.12.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
0

В 2020 году, когда впервые было заявлено новое пособие Путиным в марте, для назначения выплаты от родителей требовалось лишь заявление и документы на детей. Доходы проверялись на уровне электронного межведомственного взаимодействия. А как будет в следующем году?

% name% title
Семьи с детьми могут рассчитывать на повышенное пособие
Сюжет: Все пособия Путина
% name% title

Двойное пособие на детей от 3 до 7 лет: Нужно ли собирать справки о доходах на повышенное пособие от Путина на январь 2021Выплата 5 000 рублей от Путина в декабре 2020: Сколько дней рассматривает заявление на новое пособие ПФРЕщё 414 новостей

Придет ли двойное пособие на детей от 3 до 7 лет в январе 2021 года, нужно ли писать новое заявление на пособие и предоставлять справки о доходах - большинство российских семей с детьми интересуют эти вопросы.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", о двойном размере пособия на некоторых детей заявил президент России Владимир Путин 17 декабря во время большой пресс-конференции.

- Для детей 3-7 лет, если в семье доход не дотягивает до одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, предусмотрена выплата в половину прожиточного минимума на каждого ребенка. Мы решили проанализировать ситуацию, посмотреть, как это отражается на доходах семьи, и если не все семьи будут дотягивать до одного ПМ на человека, то с 1 января следующего года, вот через две недели, мы будем платить уже по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка, - сказал президент.

Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" консультант соцзащиты Искитимского района Елена Горбунова, пока никакие нормативные документы об увеличенном размере пособия на детей от 3 до 7 лет с января 2021 года в ведомство не поступили.

- О чем говорить, когда нет указа президента. Соответственно, нет нормативных документов. Те, кто уже обращался за услугой и получает выплату, им не нужно предоставлять документы с 1 января 2021 года. Это пособие назначается на год, на 12 месяцев. Назначение было в мае, как минимум в мае 2021 года не надо никаких документов сдавать. Обращаться не нужно, - сообщила Елена Николаевна.

Кроме того, остается открытым вопрос о предоставлении справок о доходах. В 2020 году, когда впервые было заявлено новое пособие Путиным в марте, для назначения выплаты от родителей требовалось лишь заявление и документы на детей. Доходы проверялись на уровне электронного межведомственного взаимодействия. Очевидно. органам соцзащиты придется проделать огромную работу, чтобы вычислить из всех семей с детьми от 3 до 8 лет самые бедные.

Ждать ли двойное пособие в январе 2021, узнайте в ближайшее время.

выплата двойной размер дети с 3 до 7 лет пособия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Рассчитываете на повышенное пособие?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Убил и закопал в подполе дома твоих друзей пенсионер в Новосибирской области
15:04 21-12-2020
Убил и закопал в подполе дома твоих друзей пенсионер в Новосибирской области
Чистую воду получили 15 районов Новосибирской области в 2020 году
15:00 21-12-2020
Чистую воду получили 15 районов Новосибирской области в 2020 году
Заморозили индексацию военных пенсий и довольствие военных, учитываемого в пенсиях. Приказ президента
14:50 21-12-2020
Заморозили индексацию военных пенсий и довольствие военных, учитываемого в пенсиях. Приказ президента
Возобновили ли стройку нового полигона ТКО за кладбищем Бердска? Свалочный репортаж в декабре 2020
14:45 21-12-2020
Возобновили ли стройку нового полигона ТКО за кладбищем Бердска? Свалочный репортаж в декабре 2020
Сгорели 3 машины Subaru Forester, BMW и Toyota Land Cruiser ночью во Владивостоке
14:38 21-12-2020
Сгорели 3 машины Subaru Forester, BMW и Toyota Land Cruiser ночью во Владивостоке
БердскДТП: Въехала при повороте в Kia Ceed автоледи на Opel Mokka. Пострадал годовалый ребенок
14:35 21-12-2020
ДТП: Въехала при повороте в Kia Ceed автоледи на Opel Mokka. Пострадал годовалый ребенок
Зараженных коронавирусом в мире превысило 76 млн, жертв вируса - 1,68 млн
14:30 21-12-2020
Зараженных коронавирусом в мире превысило 76 млн, жертв вируса - 1,68 млн
Убили ученого-биолога Александра Каганского в Петербурге 2
14:26 21-12-2020
Убили ученого-биолога Александра Каганского в Петербурге
БердскДвойное пособие на детей от 3 до 7 лет: Нужно ли собирать справки о доходах на повышенное пособие от Путина на январь 2021
14:25 21-12-2020
Двойное пособие на детей от 3 до 7 лет: Нужно ли собирать справки о доходах на повышенное пособие от Путина на январь 2021
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
14:21 21-12-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников