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Когда могут ограничить снятие наличных: пояснение эксперта

09:30 21.12.2020 Фото: pixabay
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Ограничения ставятся и на беспроцентное снятие в банкоматах других банков, и она также зависят от статуса клиента.

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Дополнительные карты, привязанные к счету, можно ограничить как по тратам, так и непосредственно по снятию наличных денег

Как правило, лимиты на снятие наличных устанавливаются непосредственно банками в рамках определенного тарифного плана, по которому обслуживается карта. Чем выше статус карты, тем выше этот порог, но и, соответственно, выше карточное обслуживание, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский

"Ограничение суммы снятие наличных — это строго показатель взаимоотношений между банком и клиентом. Ограничения ставятся и на беспроцентное снятие в банкоматах других банков, и она также зависят от статуса клиента", — поясняет эксперт.

Лимит может быть повышен по просьбе клиента за отдельную комиссию. Также в порядке вещей заказ крупной суммы бумажных денег с выдачей на следующий день и временной заморозкой указанной суммы на счету. Дополнительные карты, привязанные к счету, можно ограничить как по тратам, так и непосредственно по снятию наличных денег, добавляет он.

"В случае с ограничениями по снятию наличных в кассах магазинов ЦБ поступает абсолютно верно и логично. Есть вероятность, что в небольших городах и поселениях, на которые распространяется такая услуга, магазины могут превратиться в банкоматы с "каруселями" из людей, за небольшой процент снимающих деньги для какой-либо организации или физлица", — считает Кричевский.

Другие ограничения могут быть наложены только в случае запросов со стороны государства. Нужно понимать, что ЦБ обеспокоен постоянным ростом наличной массы в обиходе, но этот рост спровоцирован пандемией и массовым кредитованием граждан, которым приходилось влезать в долги, чтобы прожить карантин, говорит эксперт.

Он напоминает, что март был рекордным месяцем по выдаче кредитов до введения льготной ипотеки — тогда было одобрено ссуд примерно на триллион рублей. Поэтому не стоит воспринимать слухи об ограничениях на снятие наличных слишком остро — все равно все лимиты устанавливаются в первую очередь тарифом банка, если гражданин не задействован в каких-то противозаконных схемах.

Источник: 1prime

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