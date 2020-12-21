21.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

А когда платить наличными лучше, чем картой, ответ эксперта

15:40 21.12.2020 Фото: www.pixabay.com
0

"Оплата наличными в некоторых случаях позволяет уберечь свои деньги от мошенников или не столкнуться со сложным возвратом денег за товар ненадлежащего качества", — поясняет юрист.

% name% title
При всем удобстве, оплата картой может нести и риски

Выбирая между оплатой наличными или картой люди, как правило, исходят из безопасности покупки. Многие интернет-магазины предлагают покупателям на выбор несколько способов оплаты. Разумеется, большинство покупателей выбирают второе, рассказал агентству "Прайм" руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации юридической компании "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Константинов.

"Оплата наличными в некоторых случаях позволяет уберечь свои деньги от мошенников или не столкнуться со сложным возвратом денег за товар ненадлежащего качества", — поясняет юрист.

Кроме того, в некоторых случаях могут возникнуть сомнения в безопасности оплаты картой, например, если продавец просит карту, чтобы уйти с ней в другое помещение или настаивает на том, чтобы покупатель вставил карту в терминал оплаты, добавляет он.

Константинов считает, что предпочтение наличным стоит отдавать при оплате товаров и продуктов в небольших магазинах и несетевых заведениях. Дело в том, что там вероятность наткнуться на так называемые скиммеры — устройства, с помощью которых злоумышленники могут получить доступ к данным вашей карты, — выше. Распознать их визуально довольно трудно, поэтому, лучше с собой иметь наличные, заключил юрист.

банковская карта мошенники наличные деньги оплата услуг
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Проявляете осторожность при оплате картой?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Очистка сварного шва – способы, технологии, оборудование
16:51 21-12-2020
Очистка сварного шва – способы, технологии, оборудование
Сравнил провоцирование санкций против россиян с изменой родине Дерипаска
16:50 21-12-2020
Сравнил провоцирование санкций против россиян с изменой родине Дерипаска
Все льготы для ветеранов труда и детей войны в России в 2021 году
16:50 21-12-2020
Все льготы для ветеранов труда и детей войны в России в 2021 году
От ядерной бомбы к акриловому камню
16:49 21-12-2020
От ядерной бомбы к акриловому камню
Инвесторы проявляют интерес к проектам, поддержанным компанией «Иннопрактика»
16:48 21-12-2020
Инвесторы проявляют интерес к проектам, поддержанным компанией «Иннопрактика»
Причины отдать предпочтение подарочному набору
16:46 21-12-2020
Причины отдать предпочтение подарочному набору
Задумалась об отказе от новогодних корпоративов почти половина компаний в России
16:45 21-12-2020
Задумалась об отказе от новогодних корпоративов почти половина компаний в России
Новости Москвы — что сейчас происходит в России с ситуацией коронавирусной инфекции и какая статистика заболевших?
16:44 21-12-2020
Новости Москвы — что сейчас происходит в России с ситуацией коронавирусной инфекции и какая статистика заболевших?
Умер один из создателей "Ну, погоди!" Александр Курляндский
16:44 21-12-2020
Умер один из создателей
Смертельное ДТП КамАЗа и ВАЗа на трассе Р-255 под Новосибирском. Прокуратура организовала проверку
16:41 21-12-2020
Смертельное ДТП КамАЗа и ВАЗа на трассе Р-255 под Новосибирском. Прокуратура организовала проверку