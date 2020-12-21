А когда платить наличными лучше, чем картой, ответ эксперта

"Оплата наличными в некоторых случаях позволяет уберечь свои деньги от мошенников или не столкнуться со сложным возвратом денег за товар ненадлежащего качества", — поясняет юрист.

При всем удобстве, оплата картой может нести и риски

Выбирая между оплатой наличными или картой люди, как правило, исходят из безопасности покупки. Многие интернет-магазины предлагают покупателям на выбор несколько способов оплаты. Разумеется, большинство покупателей выбирают второе, рассказал агентству "Прайм" руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации юридической компании "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Константинов.

"Оплата наличными в некоторых случаях позволяет уберечь свои деньги от мошенников или не столкнуться со сложным возвратом денег за товар ненадлежащего качества", — поясняет юрист.

Кроме того, в некоторых случаях могут возникнуть сомнения в безопасности оплаты картой, например, если продавец просит карту, чтобы уйти с ней в другое помещение или настаивает на том, чтобы покупатель вставил карту в терминал оплаты, добавляет он.

Константинов считает, что предпочтение наличным стоит отдавать при оплате товаров и продуктов в небольших магазинах и несетевых заведениях. Дело в том, что там вероятность наткнуться на так называемые скиммеры — устройства, с помощью которых злоумышленники могут получить доступ к данным вашей карты, — выше. Распознать их визуально довольно трудно, поэтому, лучше с собой иметь наличные, заключил юрист.