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Организовал массовый побег в ветклинике "Дарвин" кот Василий

09:45 21.12.2020 Фото: absportex
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Гвардейцы не стали передавать нарушителей в полицию, ограничившись поглаживанием за ушами.

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Шестикилограммового чёрно-белого кота Василия в клинику привез зооволонтер

Сигнал тревоги  из ветеринарной клиники «Дарвин», расположенной на ул. Военная в Октябрьском районе Новосибирска, поступил в дежурную часть Агентства безопасности ГВАРДИЯ 16 декабря в 22.28 — датчик сработал на движение в помещении.

Бойцы, прибывшие на вызов, внимательно осмотрели объект охраны, но не обнаружили следов взлома окон и дверей или проникновения. Связавшись с ответственным лицом, оперативные дежурные  выяснили, что в больнице на ночь оставался кот, который умеет открывать клетку и, возможно, датчик охраны среагировал на его передвижение по клинике. Видеозапись, просмотренная через мобильное приложение, полностью подтвердила эту гипотезу: на кадрах видно как кот выбирается из клетки и пробирается в помещение стационара, где содержатся другие животные, а потом идет в ванную. На непредусмотренное внутренним распорядком клиники движение и среагировала охранная сигнализация.

Соучредитель клиники «Дарвин» Марианна Дымченко рассказала, что шестикилограммового чёрно-белого кота Василия в клинику привез зооволонтер, кот проходил лечение у доктора Екатерины П. по поводу инфекционного перитонита кошек. За время лечения он проявил себя как очень смышлёное животное: ветврачи не раз наблюдали Василия, грациозно обретающего свободу, — кот отодвигал лапкой задвижку в дверце клетки и выходил на прогулку.

В эту ночь, оставшись в кабинете один, он привычным образом открыл клетку, вышел из неё и пошел по своим делам. Возможно, во время прогулки Васька поделился своим опытом побега из клетки с ещё одной пациенткой клиники «Дарвин» — симпатичной кошкой Пумой. Ночью 17 декабря сбежала из клетки уже она, и в 22:57 в дежурную часть ГВАРДИИ вновь поступил тревожный сигнал.

Гвардейцы не стали передавать нарушителей в полицию, ограничившись поглаживанием за ушами.

Источник: absportex

кот спрятался в ванной
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От редакции

Умный кот?

Аноним, 21 декабря 2020 10:34
НВР:
Умный котя, да ещё и с бородкой!

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