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Как будет работать транспорт в Новогоднюю ночь и Рождество в Москве

10:00 21.12.2020 Фото: pixabay
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Ещё бесплатной будет парковка (с 1 по 9 января), а по Кольцевой будет ходить специальный новогодний поезд.

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Расписание работы транспорта Москвы

В Москве в новогоднюю ночь проезд в метро и на МЦК будет бесплатным

Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов. Ещё бесплатной будет парковка (с 1 по 9 января), а по Кольцевой будет ходить специальный новогодний поезд.

Хоть что-то приятное в 2020-м.

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как будет работать метро транспорт
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аноним, 21 декабря 2020 10:08
Очень полезная новость для бердска

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