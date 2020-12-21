Названа группа людей, у которых коронавирус протекает особенно тяжело

Пожилые люди, а также люди с лишним весом, диабетом и другими хроническими заболеваниями входят в группу риска, у них шанс заразиться коронавирусом выше, чем у других.

Помимо нагрузки на организм, лишний вес дает и другие риски

Какие проблемы со здоровьем повышают вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции, рассказал в интервью радио Sputnik сосудистый хирург Амиран Демуров.

Пожилые люди, а также люди с лишним весом, диабетом и другими хроническими заболеваниями входят в группу риска, у них шанс заразиться коронавирусом выше, чем у других. Но это не значит, что в случае инфицирования все они будут переносить болезнь в тяжелой форме. Такое развитие событий, объяснил в интервью радио Sputnik сосудистый хирург, врач клиники "Центр флебологии" Амиран Демуров, грозит людям, предрасположенным к тромбообразованию.

"При развитии коронавирусной инфекции повышается активность свертывающей системы крови. У людей, которые без коронавирусной инфекции склонны к тромбообразованию, риски повышаются. Если у кого-то уже был в анамнезе инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то из-за коронавируса шанс нового эпизода выше, чем без инфекции. Как правило, если у человека есть склонность к тромбооразованию, то там легкого течения коронавирусной инфекции не будет", – отметил хирург.

Амиран Демуров призвал не заниматься самолечением и не принимать препараты, которые разжижают кровь, просто для профилактики, без назначения врача. По его словам, бесконтрольный прием антикоагулянтов может иметь очень серьезные последствия.