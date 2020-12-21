21.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

За хулиганство с применением оружия отправят на 7 лет в тюрьму

13:37 21.12.2020 Фото: www.pixabay.com
1 0

За хулиганство с применением насилия или угрозой его применения предлагается наказывать штрафом от 300 до 500 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 480 часов, либо лишением свободы, исправительными или принудительными работами сроком до пяти лет.

% name% title
Несдержанным людям стоит задуматься над ответственностью

В Уголовном кодексе предлагается предусмотреть уголовную ответственность за хулиганство с применением насилия или угрозой его применения  и  ужесточить наказание за хулиганство с применением оружия вплоть до 7 лет лишения свободы. На пленарных заседаниях Госдумы в декабре планируют рассмотреть такой законопроект депутата Дмитрия Вяткина в первом чтении.

За хулиганство с применением насилия или угрозой его применения предлагается наказывать штрафом от 300 до 500 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 480 часов, либо лишением свободы, исправительными или принудительными работами сроком до пяти лет.

В правительстве отмечают, что это даст возможность назначать равнозначные по строгости наказания за хулиганство с применением насилия, которое выразилось, например, в причинении тяжкого вреда здоровью, и за то же деяние, выразившееся в нереализованной угрозе применения насилия.

Ужесточение наказания за хулиганство с применением оружия или используемых в качестве оружия предметов предусматривает увеличение максимального штрафа с 500 тысяч до 1 миллиона рублей и срока лишения свободы с 5 до 7 лет. Также в качестве наказания предусматриваются принудительные работы сроком до 5 лет, штрафы в размере  дохода осуждённого за период  от 3 до 4 лет. Таким образом, хулиганство с применением оружия  приравнивается к хулиганским действиям, совершённым группой лиц, в том числе, по предварительному сговору.

Источник: ПГ

оружие уголовная ответственность хулиганство штраф Дмитрий Вяткин Госдума
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Согласны с такой инициативой?

Гость, 21 декабря 2020 14:53
Как теперь орлам с горно-обогатительного свадьбы справлять?! ЧО, и пострелять в кортежах нельзя будет?!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Убил и закопал в подполе дома твоих друзей пенсионер в Новосибирской области
15:04 21-12-2020
Убил и закопал в подполе дома твоих друзей пенсионер в Новосибирской области
Чистую воду получили 15 районов Новосибирской области в 2020 году
15:00 21-12-2020
Чистую воду получили 15 районов Новосибирской области в 2020 году
Заморозили индексацию военных пенсий и довольствие военных, учитываемого в пенсиях. Приказ президента
14:50 21-12-2020
Заморозили индексацию военных пенсий и довольствие военных, учитываемого в пенсиях. Приказ президента
Возобновили ли стройку нового полигона ТКО за кладбищем Бердска? Свалочный репортаж в декабре 2020
14:45 21-12-2020
Возобновили ли стройку нового полигона ТКО за кладбищем Бердска? Свалочный репортаж в декабре 2020
Сгорели 3 машины Subaru Forester, BMW и Toyota Land Cruiser ночью во Владивостоке
14:38 21-12-2020
Сгорели 3 машины Subaru Forester, BMW и Toyota Land Cruiser ночью во Владивостоке
БердскДТП: Въехала при повороте в Kia Ceed автоледи на Opel Mokka. Пострадал годовалый ребенок
14:35 21-12-2020
ДТП: Въехала при повороте в Kia Ceed автоледи на Opel Mokka. Пострадал годовалый ребенок
Зараженных коронавирусом в мире превысило 76 млн, жертв вируса - 1,68 млн
14:30 21-12-2020
Зараженных коронавирусом в мире превысило 76 млн, жертв вируса - 1,68 млн
Убили ученого-биолога Александра Каганского в Петербурге 2
14:26 21-12-2020
Убили ученого-биолога Александра Каганского в Петербурге
БердскДвойное пособие на детей от 3 до 7 лет: Нужно ли собирать справки о доходах на повышенное пособие от Путина на январь 2021
14:25 21-12-2020
Двойное пособие на детей от 3 до 7 лет: Нужно ли собирать справки о доходах на повышенное пособие от Путина на январь 2021
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
14:21 21-12-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников