За хулиганство с применением оружия отправят на 7 лет в тюрьму

За хулиганство с применением насилия или угрозой его применения предлагается наказывать штрафом от 300 до 500 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 480 часов, либо лишением свободы, исправительными или принудительными работами сроком до пяти лет.

Несдержанным людям стоит задуматься над ответственностью

В Уголовном кодексе предлагается предусмотреть уголовную ответственность за хулиганство с применением насилия или угрозой его применения и ужесточить наказание за хулиганство с применением оружия вплоть до 7 лет лишения свободы. На пленарных заседаниях Госдумы в декабре планируют рассмотреть такой законопроект депутата Дмитрия Вяткина в первом чтении.

За хулиганство с применением насилия или угрозой его применения предлагается наказывать штрафом от 300 до 500 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 480 часов, либо лишением свободы, исправительными или принудительными работами сроком до пяти лет.

В правительстве отмечают, что это даст возможность назначать равнозначные по строгости наказания за хулиганство с применением насилия, которое выразилось, например, в причинении тяжкого вреда здоровью, и за то же деяние, выразившееся в нереализованной угрозе применения насилия.

Ужесточение наказания за хулиганство с применением оружия или используемых в качестве оружия предметов предусматривает увеличение максимального штрафа с 500 тысяч до 1 миллиона рублей и срока лишения свободы с 5 до 7 лет. Также в качестве наказания предусматриваются принудительные работы сроком до 5 лет, штрафы в размере дохода осуждённого за период от 3 до 4 лет. Таким образом, хулиганство с применением оружия приравнивается к хулиганским действиям, совершённым группой лиц, в том числе, по предварительному сговору.

Источник: ПГ