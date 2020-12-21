Выпала из окна общежития НГУ студентка в Академгородке

Очевидцы говорят, что девушка сначала упала на припаркованную машину.

Очевидцы говорят, что девушка сначала упала на припаркованную машину.

Девушка выжила после падения из окна общежития НГУ. Медики борются за её жизнь.

Инцидент произошёл 20 декабря в Академгородке. Из окна общежития 1Б выпала 22-летняя студентка. К счастью, девушка выжила. Её экстренно госпитализировали.

По информации медиков, пострадавшая получила черепно-мозговую травму.

Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия. По одной из версий, девушка случайно сорвалась с высоты.

Очевидцы говорят, что девушка сначала упала на припаркованную машину. Полицейские подтвердили факт происшествия. Они установили, что пострадавшей 22 года.

Сейчас пострадавшая в Центральной клинической больнице СО РАН на улице Пирогова.