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Выпала из окна общежития НГУ студентка в Академгородке

09:39 21.12.2020 Фото: pixabay
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Очевидцы говорят, что девушка сначала упала на припаркованную машину.

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Очевидцы говорят, что девушка сначала упала на припаркованную машину.

Девушка выжила после падения из окна общежития НГУ. Медики борются за её жизнь.
Инцидент произошёл 20 декабря в Академгородке. Из окна общежития 1Б выпала 22-летняя студентка. К счастью, девушка выжила. Её экстренно госпитализировали.

По информации медиков, пострадавшая получила черепно-мозговую травму.
Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия. По одной из версий, девушка случайно сорвалась с высоты.
Очевидцы говорят, что девушка сначала упала на припаркованную машину. Полицейские подтвердили факт происшествия. Они установили, что пострадавшей 22 года.

Сейчас пострадавшая в Центральной клинической больнице СО РАН на улице Пирогова.

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