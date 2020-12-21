Выпала из окна общежития НГУ студентка в Академгородке

Девушка выжила после падения из окна общежития НГУ. Медики борются за её жизнь.
Инцидент произошёл 20 декабря в Академгородке. Из окна общежития 1Б выпала 22-летняя студентка. К счастью, девушка выжила. Её экстренно госпитализировали.
По информации медиков, пострадавшая получила черепно-мозговую травму.
Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия. По одной из версий, девушка случайно сорвалась с высоты.
Очевидцы говорят, что девушка сначала упала на припаркованную машину. Полицейские подтвердили факт происшествия. Они установили, что пострадавшей 22 года.
Сейчас пострадавшая в Центральной клинической больнице СО РАН на улице Пирогова.